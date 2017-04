El programa ´Salut i Crisi´ ajuda a trobar feina estable a 234 persones

El programa 'Salut i Crisi' del DipSalut va néixer el 2013 per ajudar a pal·liar els efectes de la crisi, especialment en la infància. A banda de la línia d'alimentació, habitatge i ajuda emocional a les famílies, a finals del 2014 es va endegar un projecte d'ocupació. En aquest temps, 234 persones han trobat feina i s'han invertit 2,25 milions. El 80% dels diners s'han destinat a pagar part del sou del treballador. Aquesta ajuda es manté durant uns mesos i permet a les empreses "agafar confiança i conèixer" els treballadors. El cap de l'Àrea de Polítiques de Promoció de la Salut, Pau Batlle, sosté que un cop es retira aquesta ajuda totes les empreses s'acaben quedant els empleats i que, per tant, els llocs de feina que creen són "estables". De 2013 a 2016, el programa 'Salut i Crisi' ha arribat a 160.000 persones, la gran majoria per temes d'alimentació (64%). Els responsables del programa s'han agafat el 2017 com un "any de reflexió" per rellançar i redefinir el projecte.