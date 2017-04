Bordils i Cervià de Ter també s´oposen la nova línia elèctrica

El ajuntaments de Bordils i de Cervià de Ter, com el de Celrà, també s'oposen a la nova línia elèctrica de 220 kV que ha de connectar la MAT a la subestació de La Farga, a Sant Julià de Ramis i que arribarà fins a la subestació de Juià. Els tres consistoris consideren no hi ha "justificació" per a la construcció de la nova infraestructura i entenen que el projecte, impulsat per Red Eléctrica de España (REE), no té en compte "l'impacte visual, paisatgístic i ambiental al territori afectat".

Així mateix, els tres ajuntaments, que han presentat al·legacions conjuntes al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, critiquen que no es contempli la "possibilitat de soterrar" l'estesa ni que es plantegi l'opció de "compactar-la" amb d'altres ja existents.

Per tot plegat, les tres corporacions locals avisen que "a partir d'ara treballarem conjuntament amb les entitats i veïns dels nostres pobles per defensar el nostre territori".



Autorització administrativa



Red Eléctrica va demanar autorització administrativa prèvia i l'autorització administrativa de construcció de la línia de 5,6 quilòmetres amb un pressupost d'1,9 milions d'euros i que comportaria la declaració d'utilitat pública i, per tant, ocupació de béns i expropiacions.

REE va justificar que la línia permetrà «un augment del mallat de la xarxa de transport a 220 kV de la zona afavorint una millora general de l'eficiència en el transport i en el suport al subministrament de la demanda». -La nova línia ha de discórrer pels termes municipals de Bordils, Celrà i Cervià de Ter.