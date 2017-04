La Policia Nacional denuncia falta de personal i reclams una 30 de funcionaris pel DNI

La Policia Nacional ha celebrat avui el seu 193 aniversari en un acte a la comissaria de Girona. El seu comissari, Francisco Pamplona ha reclamat més personal aprofitant la presència del delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo a l'acte.

Ha denunciat la falta d'efectius tant policials com de funcionaris. En concret, assegura que manquen una trentena de funcionaris per treballar les oficines del DNI i del passaport. Uns llocs que per poder "donar el servei" hi estan destinant policies.

Segons el comissari aquesta situació s'ha cronificat i de plantilla, aquí a Girona la Policia Nacional es troba al 70% de l'ocupació de les places, el que ve a ser unes 330 persones quan el número òptim és el de 410.

Quant als cossos generals, els funcionaris estan molt per sota dels necessaris ha comentat Pamplona i ha fixat en una trentena els necessaris. Aquestes places serien per cobrir les necessitats a les diverses comissaries de la Policia Nacional on es fan els tràmits de documentació.

El delegat del Govern espanyol a Girona, Enric Millo per la seva banda, ha recollit les demandes del comissari i ha elogiat la feina de la Policia Nacional a la província de Girona així com a la resta d'Espanya.

Millo ha dit que és molt conscient que calen més policies i cossos generals i que es compromet a solucionar-hi. A més, ha anunciat que l'Estat està treballant en una "modernilització" de l'administració tant a nivell tecnològic com tècnic.

El responsable de l'Estat a Catalunya també ha manifestat durant l'acte dels 193 anys de la Policia Nacional que aquest cos policial "s'ha guanyat l'honor de ser el més valorat a Espanya" i ha remarcat que "sense seguretat no hi ha llibertat".



Guardonats

Durant la commemoració dels 193 del Cos Nacional de Policia també s'han entregat diplomes a policies jubilats i també s'ha entregat la Creu de l'Ordre del Mèrit Civil a la vídua d'un inspector cap que va morir fa uns anys, José Francisco Pérez. El qual va estar treballant durant tota la seva carrera a la comissaria de Girona.