Primera bonificació de l'IBI a Cassà a un veí per cedir un pis a la borsa de lloguer social

El ple municipal de Cassà de la Selva celebrat dimarts va aprovar per unanimitat atorgar la primera bonificació del 30% de l'IBI a un ciutadà que ha cedit el seu immoble a la borsa de lloguer social. Enguany és el primer cop que els ciutadans es poden acollir a aquesta bonificació si posen el seu habitatge a la borsa de lloguer social.

Segons va informar l'Ajuntament, des de l'Oficina Municipal d'Habitatge, posada en marxa l'any passat, es treballa perquè propietaris amb habitatges tancats els posin amb garanties a la borsa de lloguer social per tal que els ciutadans del municipi inscrits a la borsa s'hi puguin acollir. En aquest sentit, afegeixen que l'atorgament de la primera bonificació de l'IBI per a la cessió d'aquest immoble és fruit de la feina que que s'ha fet durant els darrers mesos.

L'Oficina Municipal d'Habitatge dóna informació i tramita les sol·licituds d'ajuts per a la rehabilitació d'habitatges o edificis, les d'ajut al lloguer de les convocatòries publicades per l'Agència d'Habitatge, ofereix assessorament a les persones que necessiten trobar un pis a un preu més assequible que el del mercat lliure, assessora als propietaris que volen posar el seu habitatge al lloguer social amb garanties, assessora en la tramitació de les sol·licituds per inscriure's al Registre de sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial i guia a les famílies que es troben en una situació difícil per fer front a la hipoteca per evitar subhastes i desnonaments. El servei s'ofereix a través d'un conveni amb el Consell.



Pressupostos participatius

D'altra banda, l'Ajuntament ha posat en marxa el procés dels pressupostos participatius per decidir en què s'invertiran 60.000 euros dels comptes municipals per al 2017, un import que gairebé dobla els 35.000 euros de l'any passat. Les propostes, que es poden fer fins al 15 de maig, es poden enviar electrònicament a través del portal www.cassa.cat o amb les butlletes distribuïdes casa per casa, ha informat el consistori. Les urnes per dispositar les butlletes es troben al registre d'entrada de l'Ajuntament de Cassà, al punt d'informació del Centre Cultural Sala Galà o a la recepció de la Piscina Coberta. Una de les novetats del procés d'aquest any, assenyalen des de l'Ajuntament, és que les propostes han de ser inversions, és a dir, tot allò que es pot construir i adquirir i que és perdurable en el temps. Per exemple, la creació o renovació d'equipaments municipals, l'adquisició de mobiliari i béns materials, o la millora d'espais públics (vials, senyalització, enllumenat, zones verdes, clavegueram, etc.).



Votació electrònica

Un cop finalitzi el període de recollida de propostes i s'hagi analitzat la seva viabilitat, se celebrarà una jornada participativa en la qual s'escolliran les que se sotmetran a votació. Una de les novetats destacades del procés és que les propostes finalistes es podran votar en línia a través d'una plataforma digital. El sistema detectarà que les persones que votin estiguin empadronades a Cassà i tinguin 16 anys o més i només permetrà votar una vegada. La votació elèctrònica es combinarà amb la votació en paper (els vots duplicats quedaran anul·lats).

Amb l'objectiu d'incentivar la participació entre els col·lectius que varen participar menys el 2016, el dinamitzador juvenil organitza una sessió informativa per a l'alumnat de batxillerat de l'Institut de Cassà per motivar-los a presentar propostes que donin resposta a les seves inquietuds.