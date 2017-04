Santa Caterina permet un acompanyant als parts per cesària programada

No deixar la mare sola al quiròfan. L'hospital Santa Caterina vol afavorir la satisfacció de les gestants que han de donar a llum mitjançant una cesària programada i, per aquest motiu, des d'ara permet la presència d'un acompanyant durant la intervenció.

En la prova pilot que es va dur a terme l'any passat, els especialistes han registrat beneficis tant per a la gestant com per a la seva parella. En concret, disminueix l'angoixa i el nerviosisme i es modera la necessitat d'analgèsia. A més, l'acompanyament permet mantenir el vincle familiar facilitant una actitud activa i participativa de la parella en el naixement del fill. Al mateix temps, facilita el coneixement sobre com es du a terme el treball de l'equip obstètric durant el part.



Parts informats

L'assistència obstètrica a l'hospital Santa Caterina està basada en la informació a la dona al llarg de tot el procés de l'embaràs i en la recerca de la major naturalitat del part sobre la base de l'evidència científica, amb l'objectiu d'obtenir un alt nivell de satisfacció dels futurs pares.

El sistema de treball implantat al llarg dels anys ha permès l'hospital obtenir uns bons resultats obstètrics i perinatals que es mesuren, en part, en el baix índex de cesàries. Segons l'històric de l'activitat del servei de Ginecologia i Obstetrícia, el nombre de cesàries ha baixat any rere any, arribant a una taxa del 14,16% l'any 2016. Està molt per sota de l'indicador de qualitat exigit pel Departament de Salut, que és del 19%, i el recomanat per l'OMS, el 15%.

El cap de servei del centre, el doctor Joan Meléndez, posa de relleu que gairebé el 50% de les dones que anteriorment han tingut una cesària, han aconseguit tenir un part vaginal amb el segon fill. Així mateix, destaca els bons resultats quan el nadó ve de natges. L'any 2016, el 40% d'aquests casos també van finalitzar en un part vaginal, gràcies a l'aplicació d'un protocol específic.

Malgrat la tendència general a la baixa del nombre de naixements a l'Estat, el nombre de parts atesos a Salt ha seguit augmentant. L'any 2016 han atès un total de 1.200 parts (28 més que l'any 2015, 50 més que l'any 2014 i 60 més que el 2013). Del conjunt de parts, el 73,74% han estat parts eutòcics (parts vaginals sense instrumentació).



Mares de la resta de l'Estat

Tot i que l'àrea d'influència de l'hospital Santa Caterina és el Gironès i la Selva interior, l'any 2016 més de 250 dones de diferents llocs de Catalunya i en algun cas també d'altres punts de l'estat espanyol van sol·licitar tenir el seu fill al centre.