Tornaran a tallar el trànsit als túnels de Bracons durant tres nits la setmana vinent

El Centre de Control de Carreteres ha informat de talls del trànsit als túnels de Bracons per als dies 2,3 i 4 de maig. Per treballs de neteja de voral, voreres, arquetes, canaletes, panells, revisió, reparació de juntes de dilatació i manteniments correctius i preventius. El Centre de Control de Carreters tallarà la circulació en ambdós sentits de les 22 hores a les 6 del matí.

Serà la tercera vegada en els 4 mesos del 2017 que Carreteres establirà un període de baixada de barreres dels túnels. El primer va ser durant l´11, 12 i 13 de gener i el segon el 3 i 4 d´abril. Amb els talls de trànsit previstos seran 8 les nits en les quals els túnels hauran estat tancats en els 4 primers mesos del 2017. El 2016 van tancar-los durant 14 nits, el màxim previst de tancaments per manteniment, el mínim són 11 nits.

Els talls no són sempre per treballs de manteniment. De fet el darrer, el 5 d´abril d´enguany, va ser per un simulacre d´incendi a l´interior dels túnels.

En tot cas, els talls del trànsit als túnels són una reclamació constant del Consell Comarcal de la Garrotxa i del Consell d´Alcaldes.

Les queixes dels edils comarcals van fer que tècnics del Servei de Carreteres de la Generalitat justifiquessin els motius dels talls del trànsit en un dels darrers consells d´alcaldes del 2016.

Per la seva part, els alcaldes de la Garrotxa van estudiar la freqüència dels talls en túnels catalans similars i van comprovar que són menys freqüents i duren menys temps. La mitjana sol estar en unes quatre hores.

Davant de la situació, els capdavanters del Consell Comarcal de la Garrotxa es van tornar a queixar a Carreteres.

Ahir, Joan Espona (president del Consell Comarcal de la Gar­rotxa pel PDeCAT) va explicar que esperaven una resposta a les queixes. Segons ell, hi ha hagut un canvi de responsable al capdavant del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat i el canvi retarda la resposta. Ha indicat que de moment han aconseguit escurçar el temps dels talls.