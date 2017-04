Un total de 37 ajuntaments gironins van tancar el 2016 amb factures als calaixos

Un total de 37 ajuntaments de les comarques gironines van tancar l'exercici 2016 amb més de 4,7 milions d'euros en factures pendents de pagament que encara no havien estat incorporades a la comptabilitat pressupostària en data 31 de desembre, segons consta en les dades del ministeri d'Hisenda. En conjunt, són 2,8 milions d'euros menys que al tancament comptable del 2015, cosa que representa un descens del 36,9% en només dotze mesos.

En total, cada gironí «deu» als creditors dels ajuntaments 6,28 euros, davant els 9,93 euros per persona de la liquidació anterior. En total, doncs, els 37 ajuntaments amb factures als calaixos devien 4.730.749,26 euros al tancament del quart trimestre del 2016 enfront dels 7.487.840,49 euros de la liquidació del 2015. Amb tot, cal tenir en compte que, d'un total de 221 municipis gironins, 17 ajuntaments no van presentar informació sobre factures pendents, de manera que la xifra del deute podria ser un xic més alta.



La «caixa» 413

Aquestes factures estan classificades en l'anomenat compte 413 -o de «Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost»- que serveix per «guardar» les obligacions vençudes, originades per despeses meritades que per diverses causes no s'han aplicat a pressupost. És a dir, les conegudes com «factures als calaixos». Es tracta d'un mecanisme legal que permet als ajuntaments allargar els terminis abans de pagar i el control del qual s'encarrega el ministeri d'Hisenda per evitar excés de desviació pressupostària.

Al tancament del quart trimestre del 2016, i segons les dades difoses pel ministeri d'Hisenda, 37 ajuntaments gironins admetien que tenien factures extrapressupostàries sense pagar, mentre que 167 indicaven que no devien res. En la liquidació del 2015, van ser 48 els ajuntaments amb factures guardades a la «caixa» 413, altres 168 que declaraven davant Hisenda no tenir ni un euro de deute i 5 no van presentar la informació.



La Bisbal, la que té més factures

En termes absoluts, el municipi amb el deute més elevat amb els creditors en l'últtim trimestre del 2016 -i a molta diferència del segon- va ser la Bisbal d'Empordà, amb més de 3,5 milions d'euros. De fet, la Bisbal només ha rebaixat aquest deute en un 0,26%. En la liquidació del 2015 devia 3.541.149,31 euros i en el quart trimestre del 2016 només havia rebaixat 9.049 euros fins als 3.550.198,80, segons Hisenda.

La segona posició l'ocupa Besalú, que va tancar el 2016 amb factures impagades per valor de 217.154,66 euros després d'un increment en 12 mesos del 73,72% (el 2015 devia 125.002,19 euros).

En tercer lloc hi ha Sant Feliu de Pallerols amb 163.748,44 euros al compte 413, un 7,48% més que fa 12 mesos. El quart municipi amb més factures pendents és Roses, amb 99.067,74 euros (el 2015 va declarar que no tenia deutes. En cinquè lloc se situa el municipi de Bàscara, amb 95.340,33 euros en factures pendents i que el 2015 també va declarar no tenir deute.

La resta de municipis són Salt (74.689 euros), Colera (72.014), Ribes de Freser (60.647), Cassà de la Selva (40.784), Campdevànol (40.041), Caldes de Malavella (34.447), Llívia (30.000), Pont de Molins (29.891), Boadella (19.984), Queralbs (19.695), Cornellà del Terri (18.976), Aiguaviva (18.774), Calonge (17.809), Peralada (13.787), Girona (13.567), Meranges (13.081), Castellfollit de la Roca (11.354), L'Armentera (10.969), Isòvol (8.977), Garrigàs (8.265), Sils (7.756), Sant Hilari Sacalm (7.614), Setcases (7.454), Planoles (7.255), Crespià (5.244), Cistella (3.109), Vidrà (2.833), Cabanelles (2.685), Toses (2.512), Vilanant (752), Vilajuïga (258) i finalment la Vajol (15).

En paral·lel, segons Hisenda, els 17 municipis que no van proporcionar la informació al ministeri són: Corçà, Garriguella, Guils de Cerdanya, Madremanya, Masarac, Massanes, Maçanet de Cabrenys, Osor, el Port de la Selva, Puigcerdà, Quart, Sant Joan de Mollet, la Selva de Mar, la Tallada d'Empordà, Ventalló, Viladasens i Viladamat.