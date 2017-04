Neva en punts de la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya

Matí gèlid i amb neu en alguns punts del Ripollès, la Garrotxa i la Cerdanya. Així és com s'han llevat molts gironins que ahir van anar a dormir amb pluja i en llevar-se s'han trobat amb una fina capa de neu als carrers.



A Puigcerdà s'han acumulat 14 centímetres i també ha nevat a Gombrèn, on hi ha un gruix d'un centímetre i Molló, on ja hi ha una fina capa de neu. També s'ha pogut veure neu a Planoles, on han caigut sis centímetres de neu; la Vall de bianya, amb cinc centímetres i Das, amb un gruix de 12. Aquestes dades fetes públiques pel Meteocat, són els gruixos registrats fins a les onze del matí.



A mesura que passen les hores, molts veïns d'aquestes comarques del Pirineu comencen a mostrar a través de xarxes socials la situació meteorològica. Aquí alguns exemples:





Problemes a Rodalies per la nevada

a causa del front fred que està afectant Catalunya aquestes darreres hores. A Puigcerdà per exemple, el termòmetre s'ha enfilant fins als -2,5 graus i a Girona ciutat, fins als 5,9.ue uneixen Puigcerdà amb Barcelona segons informa, Rodalies, no poden començar el seu trajecte des de la capital de la Cerdanya fins a les deu del matí a causa de les inclemències meteorològiques. Un usuari ha mostrat a Twitter l'aspecte d'un dels combois aturats a Puigcerdà.