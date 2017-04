Olot connecta els barris de Sant Miquel i el Morrot

Existeix un camí endurit pel trepig dels alumnes del barri de Sant Miquel que durant quaranta anys han anat a l´Institut Montsacopa, al barri del Morrot. També el fan servir treballadors del barri de Sant Miquel que tenen la feina al polígon del Pla de Baix o persones que van d´un barri a l´altre.

El sender fosc a l´hivern, xopat de pluja quan fa mal temps i sovint solitari en el termini d´uns dos mesos es convertirà en una via apta per vianants i bicicletes, enllumenat i amb instal·lacions de lleure per als joves. Ho han explicat fa poc Josep Berga (regidor de Benestar Social pel PdeCAT), Josep Gelis (regidor de Serveis Urbans pel PdeCAT) i Mercè Traveria (regidora de Barris pel PSC).

Josep Berga ha explicat que el nou vial serà possible pel fet d´haver llogat per un termini de 10 anys i per un preu de 6.000 € l'any uns terrenys de 20.000 metres2 als propietaris del mas Bufador. En el ple d'aquest vespre, l'Ajuntament durà a terme l'aprovaciñó de conveni per a la cessió de parcel·les que ha de fer possible el nou vial.

Segons Berga, en paral·lel al camí hi hauran instal·lacions de lleure i esportives toves. Es tracta, d´instal·lacions pensades per no ser definitives i de baix cost econòmic. Segons Berga, la voluntat és que mentre duri el lloguer, els joves i la mainada tinguin més espai per jugar i fer esport i descongestionar la plaça de Sant Miquel.

El nou camí de 757 metres de llargada sortirà del costat del nou aparcament del carrer Rei Martí l´Humà (al barride Sant Miquel) i arribarà al carrer Puigmal (al barri del Morrot). Serà la connexió més directe entre dos barris separats pels volcans Montsacopa i la Garrinada i que no tenen cap lligam urbanístic. Per anar d´un barri a l´altra amb un vehicle de motor s´ha de fer una volta molt gran que passa pel centre d´Olot.

El 2015 quan l´Ajuntament va activar les consultes per la redacció del Pla Integral d´Accions de Millora del barri de Sant Miquel, l´adequació del camí va ser la proposta més demanada pels veïns.