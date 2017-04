La temperatura cau fins a 12ºC en un dia

L'entrada d'aire fred de latituds altes va provocar que, com estava previst, els termòmetres caiguessin ahir en picat amb diferències de fins a 12 graus menys en només 24 hores de temperatura màxima a les comarques gironines. Per la seva part, les pluges van ser generalitzades però febles en conjunt i localment intenses en punts de la Garrotxa, Ripollès i Alt Empordà. La inestabilitat anirà desapareixent a partir d'aquesta tarda, a l'espera d'un nou front el cap de setmana, mentre les temperatures seguiran caient avui però començaran a remuntar divendres.



Els pronòstics es van fer realitat ahir després d'uns dies amb cel clar i unes temperatures elevades superiors als 20 graus, més pròpies dels primers dies d'estiu. Finalment, el dimecres es va despertar amb el cel tapat al conjunt de la demarcació i les primeres pluges es movien d'oest a est. Els termòmetres, que mantenien unes mínimes similars al dia anterior (i fins i tot lleugerament superiors en alguns punts), van caure pel costat de les màximes durant el dia, sense superar els 15,2 graus. La temperatura màxima es va produir de matinada i va ser durant el dia quan les temperatures es van anar desplomant.



Darnius-Boadella marcava dimarts 25,3 graus de màxima i ahir va baixar als 9,2, (12,1 graus menys). A Espolla es passava de 25,4 graus a 14,2 i a Portbou de 23,7 a 13,3, a més de registrar fortes ratxes de Tramuntana. A Castelló d'Empúries, la temperatura queia en 9,7 graus. Segons el Meteocat, també a la Garrotxa la diferència es va fer notar, amb 10,7 graus menys en només 24 hores (de 24,1 graus dimarts a 13,4 ahir) i a Anglès (la Selva) es passava de 25,7 a 15,2. Al Baix Empordà, la Bisbal va marcar 15,2 graus (7,5 menys) i a Castell d'Aro 15,2 (4 graus menys).



Bona part de les temperatures màximes d'ahir es van registrar, precisament, de matinada i durant la jornada van anar baixant. Per exemple, a la ciutat de Girona la temperatura va caure fins a 8,3 graus en 24 hores, passant dels 23,5 graus de dimarts als 15,2 d'ahir, una màxima registrada a les 00.00 hores. En canvi, durant tot el dia la temperatura no va superar els 12,4 graus (i va ser les 11 del matí).



Pel que fa a la previsió, segons el Meteocat, per a avui hi ha un avís de perill moderat per neu a la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa (la cota pot baixar dels 800 metres de matinada). Les pluges aniran desapareixent i les temperatures màximes baixaran però divendres la previsió és que tornin a pujar.