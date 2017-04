Caiguda de les temperatures i nevada primaveral al Ripollès, la Garrotxa i la Cerdanya

Matí gèlid i amb neu en alguns punts del Ripollès, la Garrotxa i la Cerdanya. Així és com es van llevar molts gironins que dimecres van anar a dormir amb pluja i en llevar-se es van trobar amb una fina capa de neu als carrers. Aquesta nevada en plena primavera va deixar gruixos destacats en diverses poblacions: a Puigcerdà es van arribar a acumular 20 centímetres i també va nevar a Gombrèn, on es va registrar un gruix d'un centímetre i a Molló, on ja el terra es va tenyir amb una fina capa de neu. També es va poder veure neu a Planoles, on van caure fins a sis centímetres; a la Vall de Bianya, amb cinc centímetres i a Das, amb un gruix de 12.

Aquestes dades fetes públiques pel Meteocat són els gruixos més destacats en cotes entre 800 i 900 metres. Més amunt, ja en zona pirinenca, cal destacar els 20 centímetres d'Ulldeter i els 20 de Núria. A les estacions d'esquí de la Molina, Vallter i Núria l'aspecte va tornar a ser hivernal. A causa d'aquesta situació meteorològica, els trens de la línia R3 que uneixen Puigcerdà amb Barcelona, segons va informar Rodalies, a primera hora del matí no van poder començar el seu trajecte des de la capital de la Cerdanya. I després, durant el dia, va haver-hi retards.

La neu també va provocar que els Bombers haguessin de rescatar ahir dos excursionistes que havien quedat atrapats al refugi de Coma de Vaca, al Ripollès. Malgrat que no van resultar ferits, els excursionistes es trobaven aïllats per la intensa nevada que s'havia produït. Així, com que no duien grampons per desplaçar-se, els Bombers van haver de rescatar-los amb helicòpter.



Màximes ben baixes

Les temperatures màximes van patir una forta davallada, si es comparen les que es tenien dimecres durant el dia amb les d'ahir. A les onze del matí la màxima a Girona ciutat es va situar en 7,3 graus quan en canvi el dia anterior havia estat de 12,7. La diferència de més de cinc graus va fer veure de nou al carrer la gent amb abric. Una imatge que es va repetir en molts punts, sobretot de l'interior de la província. Les màximes van variar entre quatre i cinc graus en només un dia. Les mínimes d'ahir tampoc van escalar gaire a causa del fort fred. A Puigcerdà, per exemple, el termòmetre va caure fins als -2,5 graus i a Girona ciutat, fins als 5,9.