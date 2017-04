ERC reclama més de 208 milions per a comarques gironines

ERC ha presentat un centenar d'esmenes al projecte de pressupostos estatals per al 2017 després de recollir les demandes que els han traslladat els diferents municipis. La xifra que es reclama a Madrid és de 208.831.108 euros. La formació ja va denunciar fa uns dies que el projecte de pressupostos per Girona era una "enganyifa" i una "trampa" perquè aparentment es dobla la inversió respecte al 2016, superant els 130 milions d'euros (MEUR), però que estaven "plens de partides que no volen dir res i que no s'acabaran executant".

Entre les demandes, hi ha un paquet important a infraestructures viàries per valor de més de 70 MEUR. En aquest bloc, es reclamen més de 30 MEUR per a les obres de l'N-II. La formació vol que les obres ja projectades s'executin durant aquest exercici. Entre els trams inclosos hi ha el de Tordera-Maçanet, però també s'insisteix en la part de la via que passa per l'Alt Empordà i que, segons denúncia la diputada d'ERC al Congrés Teresa Jordà la inversió que hi preveu fer l'Estat és "nul·la".

També es reclamen diners per al tren convencional per valor de 12,4 MEUR. Concretament, les esmenes recullen una partida de 4 MEUR per a les millores de les estacions gironines en els àmbits de seguretat i accessibilitat però també per a l'augment de la freqüència de combois de la línia Portbou-Barcelona per valor de 3 MEUR. En aquest àmbit, també es reclamen 3 MEUR més per eliminar el pas a nivell de Figueres. La formació va impulsar fa un any la campanya #volemtrendigne per denunciar les deficiències del servei del tren convencional.



Més de 8 MEUR per compensar l'IBI de les autopistes

La formació també està decidida a continuar amb la lluita de l'IBI a les autopistes malgrat que el Ministeri de Foment els donés la raó arran de la campanya que van impulsar per tal que els ajuntaments puguin cobrar el 100% de l'impost. Fins llavors, l'estat havia establert una bonificació del 95% de l'IBI que aquestes concessionàries havien de pagar als ajuntaments, de manera que aquest últims deixaven de percebre aquests ingressos.

Ara volen anar més enllà, i reclamen un total de 8.384.118 euros tenint en compte els quilòmetres de l'AP-7 que té cada municipi gironí. Segons Ayats, "continuarem amb la lluita tot i que el Ministeri de Foment ens ha confirmat que no prorrogaran l'exempció del 95% per a les concessionàries i insistirem en les compensacions".



Més de 57 milions per finançar la Llei de Dependència

Entre les esmenes gironines que ha presentat ERC, hi ha una partida de 57,85 MEUR per exigir a Madrid que compleixi amb el compromís del finançament de la Llei de Dependència de Catalunya. El diputat de la formació al Congrés Joan Olòriz, ha admès que els "preocupa" la despesa social per a la gent gran, discapacitats i infants perquè "el pressupost del PP i de Ciutadans és continuista i és un frau".

Finalment, també s'han presentat esmenes per a la recuperació, protecció i arranjament al litoral gironí per valor de 13 milions. Són partides per executar treballs que permetin garantir la continuïtat de les platges o la potenciació dels camins de ronda de la Costa Brava. En aquest últim cas, la formació reclama una partida de 6 MEUR per potenciar els camins de ronda de Lloret de Mar, L'Escala o Portbou.