Instal·len a Etiòpia el quiròfan de l'antic hospital de la Cerdanya

L'hospital maternoinfantil de Woldya, a Etiòpia, per al qual la delegació cerdana de l'entitat Ipi-Cooperació fa sis anys que recapta fons i material, s'estrenarà entre els mesos d'agost i setembre. El nou centre mèdic, que tindrà com a objectiu pal·liar la gran mortaldat neonatal a la regió, estarà equipat amb un quiròfan que els responsables d'Ipi-Cooperació ja han decidit batejar com a Quiròfan Puigcerdà, la Cerdanya.



Aquest factor respon no tan sols a la gran implicació de famílies cerdanes al projecte a través de les curses Dream Runners sinó també a la donació directa per part de la Fundació Hospital de Puigcerdà, que gestionava l'antic centre mèdic puigcerdanès, de bona part de l'equipament quirúrgic de l'àrea de maternitat. De moment el quiròfan és l'única dependència del nou centre mèdic etíop que ja té nom.



La membre d'Ipi-Cooperació ala Cerdanya, Diana Aguilar, ha explicat que ja han rebut la confirmació d'Etiopian Airlines per transportar el material mèdic que ha donat la Fundació Hospital de Puigcerdà i que, una vegada arribin a Addis Abeba i, posteriorment, es porti a la regió d'Amhara on hi ha Woldya, l'entitat solidària que impulsa la construcció del nou centre de salut maternoinfantil podrà entrar en la recta final abans de la seva inauguració. L'enviament de material que fa la Fundació consta, d'entre d'altres, d'un llit de reanimació neonatal, una incubadora de transport, quatre bressols per a nounats, un monitor i un ecògraf.



Aguilar ha explicat que «ja hi estan treballant per adequar tot el material a l'hospital, i una vegada sigui allà, entre l'agost i setembre, es podrà posar en marxa». Aguilar ha apuntat que a l'estrena hi assistirà el president d'Ipi-Cooperació, Santi Llensa, i que en la mesura del possible també hi assistirà alguna representació de la Cerdanya. La implicació de la Cerdanya, i també de l'Alt Urgell, en la tasca solidària d'Ipi-Cooperació ha fet que en els últims anys hagin proliferat els apadrinaments de nens de la zona de Woldya per part de famílies del Pirineu. Actualment ja són una vintena els nens que reben donacions econòmiques periòdicament.