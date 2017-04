L'alta velocitat Barcelona-Girona registra el 2016 tants viatgers com la Barcelona-Tarragona en 9 anys

La línia d'alta velocitat Barcelona-Girona va igualar en tot l'any passat el nombre de passatgers de la línia Barcelona-Tarragona al llarg de nou anys. Així, durant el 2016 van utilitzar la línia entre la capital catalana i la gironina 1,01 milions de persones davant els 1,06 milions del trajecte entre Sants i el Camp de Tarragona des del 2008, segons els registres de passatgers de Renfe fins al 31 de març d´aquest any als quals ha tingut accés l'ACN. De fet, també al 2016, el nombre d'usuaris de la primera línia va multiplicar per deu la segona (143.600). Aquest divendres es compleixen nou anys des de l'arribada de l'Avant a Catalunya i des d'aleshores l'alta velocitat ha traslladat 10,7 milions d'usuaris, amb una ocupació mitjana del 80% i una puntualitat del 98%. D'altra banda, durant aquest període, la línia Barcelona-Lleida ha sumat 4,03 milions de usuaris, davant el milió de persones que han viatjat entre Barcelona i Tarragona.

Des del 2008, el servei Avant, que actualment comunica les quatre capitals catalanes mitjançant l'alta velocitat, ha sumat 10,7 milions de passatgers. L'any passat, va aconseguir els seus millors resultats amb 2,05 milions de viatgers, dels quals 1,45 milions corresponen al corredor Barcelona-Girona-Figueres, i la resta -597.400- al corredor Barcelona-Tarragona-Lleida. Per contra, la major davallada es va produir el 2012, quan es va passar dels 812.500 usuaris del 2011 als 722.200 a causa de la crisi, un 11,1% menys. A partir del 2013, amb l'entrada del corredor Barcelona-Girona-Figueres, la xifra total es va enfilar fins als 1,4 milions de viatgers (+95%). Precisament, aquell any el trajecte Barcelona-Figueres va assolir el seu màxim -465.800 passatgers- ja que encara no hi havia connexions directes entre la capital catalana i França i calia fer transbord a l'estació de Figueres-Vilafant.

El primer any de servei Avant entre Barcelona i Lleida, al 2008, es va tancar amb 339.500 usuaris i la xifra es va disparar fins al mig milió el 2009 (499.100), però a partir d'aleshores va iniciar un descens situant-se en els 410.300 viatgers el 2016 després de tocar fons el 2012 (405.900). Aquestes xifres, però, quadrupliquen les del corredor Barcelona-Camp de Tarragona, que a l'any 2008 va començar amb 68.900 passatgers i va iniciar un augment progressiu fins als 143.600 de l'any passat. Pel que fa el trajecte entre Tarragona i Lleida, entre 2008 i 2017, s'han registrat xifres més baixes, amb 43.500 passatgers durant l'any passat després d'assolir el seu màxim el 2014, amb 47.700. En nou anys, han fet aquest trajecte 398.500 persones.



Girona-Barcelona, la meitat dels trajectes Avant del 2008

Tot i entrar en servei el 2013, la línia Barcelona-Girona ha sumat 3,1 milions d'usuaris fins el passat 31 de març, una tercera part del total dels passatgers des que el 2008 va començar a operar l'alta velocitat entre Barcelona, Tarragona i Lleida; mentre que si s'hi afegeixen els 1,9 milions del trajecte Barcelona-Figueres i els 176.600 entre Figueres i Girona, suposen el 48,7% del total. Un dels factors que ha pogut contribuir a l'èxit de la primera és la ubicació de l'estació, al centre de la ciutat en el cas de Girona, i allunyada del nucli urbà al Camp de Tarragona.

Pel que fa les freqüències de viatges, el 63,6% dels usuaris utilitzen els abonaments per fer trajectes cada dia o quasi cada dia entre Barcelona i el Camp de Tarragona i el 61,24% en sentit invers, mentre que els passatgers que es desplacen a diari entre Barcelona i Lleida suposen el 22,77% davant el 22,5% que ho fa en sentit contrari.

D'altra banda, entre Barcelona i Figueres els qui utilitzen aquest tipus d'oferta representen el 19,25%, davant el 14,44% que ho fa en sentit invers. Pel que fa de Barcelona i Girona sumen el 44,46% i en sentit invers el 29,11%.