L´arresten per robar quatre cops al CAP de Sant Joan i fa danys al vehicle policial

Un lladre multireincident es troba darrere de quatre robatoris al CAP (Centre d'Atenció Primària) de Sant Joan les Fonts. Els Mossos de la comissaria d'Olot el van detenir el dimecres a la matinada quan acabava de fer el seu últim cop: com en les anteriors vegades, havia forçat l'accés i havia robat una caixa metàl·lica del dispensari on guarden els diners.



A més, l'home, quan el traslladaven cap a la comissaria d'Olot, va causar danys al vehicle patrulla dels Mossos d'Esquadra. L'arrestat és un veí de Sant Joan les Fonts, de 38 anys i nacionalitat espanyola.



Es tracta d'un lladre multireicident que ara suma cinc antecedents policials més al seu currículum: quatre delictes de robatori amb força i un delicte de danys. En total comptava fins ara amb 15 antecedents per delictes, des d'atracaments, robatoris amb força i amenaces, entre altres.



Tot es va desencadenar la matinada del dimarts al dimecres quan agents uniformats de la comissaria d'Olot, que es trobaven fent tasques de seguretat ciutadana, van rebre l'avís que s'havia vist un home sortint de la part posterior del CAP de Sant Joan, situat al carrer de Jaume Balmes.



Quan els mossos van arribar al lloc dels fets, van veure que la porta de vidre d'emergència posterior del centre mèdic estava trencada i algú havia accedit a dins. Al dispensari hi havia algun calaix obert i signes de forçament. En el calaix s'hi guardava una caixa metàl·lica amb diners. Immediatament els agents van buscar el presumpte autor dels fets i el van localitzar prop de la plaça Major. Els policies li van trobar una bossa on duia un martell i la caixa metàl·lica amb diners al seu interior.





Cops i danys al patrulla



El detingut, tot i estar emmanillat, durant el trajecte que el portava a la comissaria d'Olot va donar forts cops i va danyar el marc del vidre posterior del vehicle policial.



Posteriorment, els agents van comprovar que l'home detingut també seria autor de tres robatoris més perpetrats al mateix centre d'atenció primària els dies 15 de gener, 8 de febrer i 8 d'abril.



El modus operandi que utilitzava sempre era el mateix: feia un forat a la porta d'emergència, obria el pany i forçava la calaixera on es guardaven els diners. El botí que s'ha endut en cada robatori oscil·la entre els 10 i 100 euros. El detingut va passar ahir a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Olot.