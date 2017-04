El primer premi de la Grossa deixa 300.000 euros a Girona

El Teatre de Blanes es va omplir ahir de públic per assistir en directe al primer sorteig de la Grossa de Sant Jordi i dos establiments de la ciutat de Girona van ajudar a repartir el primer premi. El Quiosc del Mercat de la plaça del Lleó i l´estanc l´Havana de l´avinguda Lluís Pericot van vendre –a través de terminal– tres bitllets del número 51393, premiats cadascun amb 100.000 euros, és a dir, 20.000 euros per euro jugat. La resta els va repartir el Gremi de Pastissers de Barcelona. Loteria de Catalunya va escollir la localitat selvatana per fer el sorteig perquè és on va caure el primer premi de la Grossa de Cap d´Any del 2016.

Amb el primer premi també van resultar premiats amb 200 euros per euro jugat els números immediatament anterior i posterior, és a dir, amb 1.000 euros.

Pel que fa al segon premi, el número afortunat va ser el 67555 i es va vendre a Barcelona. En aquest cas, cada bitllet afortunat està premiat amb 32.500 euros, és a dir, 6.500 euros per euro jugat. També van resultar premiats amb 65 euros per euro jugat els números immediatament anterior i posterior, és a dir, amb 325 euros per bitllet.

El tercer premi va ser el 75206, venut al Pont de Suert. Cada bitllet està premiat amb 15.000 euros, és a dir, 3.000 euros per euro jugat. També van resultar premiats amb 50 euros per euro jugat els números immediatament anterior i posterior, és a dir, amb 250 euros.

Pel que fa al quart premi, amb el número 42.518 i distribuït a l´Hospitalet de Llobregat, cada bitllet afortunat està premiat amb 5.000 euros, és a dir, 1.000 euros per euro jugat. També van resultar premiats amb 20 euros per euro jugat els números immediatament anterior i posterior, és a dir, amb 100 euros per bitllet.

Finalment, amb el cinquè premi, el 71592 i venut a Barcelona, cada bitllet afortunat està premiat amb 500 euros per euro jugat, és a dir, 2.500 euros per bitllet. En aquest cas també esgarraparan algun euro els números immediatament posterior i anterior al 71592, amb 15 euros per bitllet.

Els cinc números tenen premis associats (van dels 5 als 1.000 euros) amb el número immediatament anterior i el posterior, els que acaben amb les mateixes 4 últimes xifres, i si coincideixen les 3 darreres o les 3 primeres. Altres premis menors són per als bitllets que tenen idèntiques les 2 darreres xifres o el darrer número.