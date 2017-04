Sis de cada deu llars gironines tindran dos o menys membres el 2026

L'any 2016, a la província de Girona, hi havia 285.947 llars, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). D'aquí a nou anys, el 2026, n'hi haurà, a tenor de l'estimació que fa aquest organisme de la Generalitat, 302.936, gairebé un 6% més (proporció que equival a unes 17.000). La província guanyarà llars en el llarg termini, però, en general, seran unitats menys nombroses, ja que les que creixeran més són les que estan integrades per una persona (+15,3%) 0 dues (+10,5%). De fet, sis de cada deu llars tindran dos o menys membres el 2026 si es compleix l'escenari estadístic «probable» que planteja l'Idescat. Per contra, les tipologies més nombroses, les cases amb quatre o cinc membres, es reduiran d'un 3,7% i d'un 12%, respectivament.

En aquest context, si ara la «grandària mitjana» de les llars gironines és 2,52 individus, d'aquí a nou anys serà una mica menor, de 2,42 persones, apunta l'Idescat, una tendència força general a Catalunya (el Principat tindrà 3,31 milions de llars el 2016, unes 172.000 més que el 2016 i d'una grandària mitjana de 2,41 individus; el 2036 la relació de persones per casa es reduirà encara més, fins a 2,32, «una xifra similar a l'observada l'any 2011 a països com Àustria, Bèlgica o el Regne Unit», diuen des de l'institut estadístic).

La Selva, la que més creixerà

Per comarques, la que més llars guanyarà percentualment és la Selva (+8,2%), una de les més poblades de la província, que tenia 65.710 llars l'any passat i en passarà a tenir 71.086 el 2026. En embranzida demogràfica la seguiran el Gironès, que, amb un creixement del 7,1%, passarà de tenir 70.311 llars a 75.337, segons l'Idescat; el Pla de l'Estany, que el 2026 acollirà 12.222 llars, un 6,2% més que les que tenia l'any passat, i l'Alt Empordà que, amb un creixement del 5%, passarà de les 54.447 llars a les 57.190. L'única comarca que marca registres negatius en la projecció de l'Institut d'Estadística és el Ripollès, que retrocederia un 0,4% pel que fa a la quantitat de llars (el 2016 en tenia 10.642 i el 2026 es podria quedar amb 10.598, 44 menys).

També des de l'òptica territorial les comarques de Girona es mourien en la mateixa direcció que ho faria el conjunt del Principat: en aquest context, l'Idescat fa notar en l'informe publicat ahir que «els principals increments relatius de les llars es troben al litoral», amb les comarques de la Selva i el Baix Penedès com les que més llars guanyen.

Cosa de dos

A Catalunya, i a Girona, les cases integrades per dos individus constitueixen la tipologia més nombrosa. En el cas de la demarcació representaven el 32,2% del total l'any passat i, en el futur, apunta el pronòstic oficial, tindran encara més pes, de manera que l'any 2026 passarien a representar el 33,6% del conjunt.