Els treballadors de les ambulàncies busquen el suport dels parlamentaris

El Sindicat del Transport Sanitari de Girona, majoritari al comitè d'empresa, ha iniciat una ronda de contactes amb grups parlamentaris perquè la Cambra abordi els problemes sorgits al sector de les ambulàncies en aquest primer any del canvi de gestió del servei, que a les comarques gironines ha quedat en mans de TSC, i treballi per millorar la gestió del servei. Aquestes entrevistes, que van començar ahir amb una primera tanda de contactes entre representants del sindicat gironí i diputats de la CUP-Crida Constituent i Catalunya Sí que es Pot, arriben després que la justícia hagi donat la raó al Sindicat del Transport de Girona en el seu conflicte amb TSC.

Fa un mes el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va fallar a favor dels treballadors, reconeixent que l'empresa va coaccionar empleats per forçar-los a abaixar-se la categoria laboral i el sou per estalviar-se diners i obligant la companyia a restituir les condicions als 160 treballadors afectats pels canvis.

Coneguda la sentència, els empleats van considerar que la decisió judicial era una prova més de «les males pràctiques» de la nova companyia per buscar el benefici econòmic, van instar Salut a rescindir la concessió a TSC i van anunciar la seva intenció de reclamar responsabilitats a l'administració pels «incompliments reiterats» del contracte, vigent des del gener del 2016.

Debat sobre el model

En aquest sentit, segons va exposar ahir un portaveu del sindicat, la voluntat dels treballadors és reunir-se amb totes les agrupacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya per obrir un debat polític sobre el model del transport sanitari i «demanar responsabilitats al SEM i al CatSalut» per aconseguir una gestió responsable del servei, «ja que les nostres empreses de moment no ho fan».

Així, el conflicte laboral sorgit a Girona ha de servir, segons explica l'agrupació dels treballadors gironins i de l'Alt Maresme, per replantejar la gestió del transport sanitari a Catalunya.

«No estem parlant només d'un problema laboral que afecti Girona ni de qüestions que exclusivament tinguin a veure amb TSC, estem veient que als companys d'arreu del territori els estan passant coses similars, i que les diferents adjudicatàries s'aprofiten del sistema de contractació», van exposar ahir des del sindicat.