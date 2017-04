Vuit propostes per gaudir del cap de setmana a Girona

Mishima, Anímic i Els Amics de les Arts tanquen l'Strenes

El festival Strenes acomiada aquest cap de setmana la seva quarta edició amb alguns dels concert més esperats. Mishima seran els encarregats d´oferir el concert a l´escenari de luxe situat a les escales de la Catedral. En aquesta actuació, prevista per dissabte a les 9 de la nit i amb les entrades exhaurides, els de David Caraben presentaran el seu esperat vuitè treball d´estudi. També dissabte, però a partir de les 11 de la nit, Anímic interpretaran en directe els temes que conformen el disc Skin, en el qual el grup de Collbató ha culminat la seva transició sonora, reivindicant els sintetitzadors, per damunt de les guitarres. El concert tindrà lloc a les 11 de la nit al Yeah Indie Club. Finalment, diumenge arribarà el torn d´Els Amics de les Arts, que també a les escales de la Catedral i a les 9 de la nit, presentaran l´àlbum Un estrany poder.

Fires i Festes de la Santa Creu a Figueres

Festa, música i espectacles regnaran aquests dies pels carrers de la ciutat de Figueres amb motiu de la celebració de les Fires i Festes de la Santa Creu. Des d´avui i fins al 7 de maig, la capital de l´Alt Empordà acollirà activitats esportives, socials, culturals, lúdiques i festives, que han estat organitzades pel consistori juntament amb entitats, associacions, clubs, empreses i particulars de la ciutat. Un programa que enguany ha ampliat el nombre de propostes fins a més de 190.

Lloret de Mar, capital de la cervesa artesana

El Passeig Marítim d Lloret de Mar acull el VII Festival de Cervesa Artesana «Birrasana». És una proposta que convida tothom a degustar, de dissabte a dilluns, una àmplia selecció de cerveses artesanes nacionals i internacionals, amb una important programació d´activitats paral·leles, incloent street food, música en directe, teatre, dansa i parc infantil.

Fira de la Primavera a Olot

Olot inicia aquest cap de setmana els actes de la Fira de la Primavera. El plat fort de la fira arriba el dilluns, 1 de maig, amb més d'una vintena d'activitats previstes. Una de les novetats de la Fira de Primavera d´enguany és que serà una fira decorada amb flors. La Fira coincideix amb l´Emprimavera´t. Es tracta d´una iniciativa de l´Associació de Comerciants d´Olot que té la finalitat d´engalanar i dinamitzar el centre de la ciutat.

Flors i violes a Palafrugell

Com és habitual per aquestes dates, del 28 d´abril a l´1 de maig arriba a Palafrugell la 8a edició del Flors i Violes. Una festa dedicada a la primavera i al bon temps, que combina flors, colors, olors, sabors, arts escèniques i plàstiques amb activitats per als 5 sentits. Enguany l´itinerari entrellaçat de patis, espais, jardins i carrers del municipi decorats per a l´ocasió s´amplia fins a una quarantena.

Els secrets de les herbes a Peratallada

Peratallada celebra aquest diumenge la XIV Fira de les Herbes. Un esdeveniment que vol donar a conèixer la gran varietat d'herbes i el seu ampli ventall d'aplicacions. Els visitants poden comprar herbes (fresques i seques) a més de conèixer els secrets i els remeis a través de tallers i xerrades.

Teatre a Bescanó

Els actors Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Anna Moliner i Francesc Ferrer protagonitzen Infàmia, una peça teatral escrita i dirigida per Pere Riera, sobre el llarg i dur camí que han de seguir els aspirants a fer-se un lloc en el món de la interpretació, partint de la crisi de vocació que pateixen tres actors «emergents». La representació és dissabte a les 9 del vespre.

La Gipsy Balkan Orchestra a Olot

La Sala El Torín d'Olot acull divendres a la nit la Barcelona Gipsy balKan Orchestra (BGKO) és l´evolució de la Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra, un grup de música klezmer i gitana de l´est d´Europa que, durant tres anys, es va convertir en un referent de la música balcànica a Barcelona, ciutat on va néixer i on, en poc temps, va aconseguir una notable projecció internacional.