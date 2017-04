Castellfollit de la Roca celebra una jornada de portes obertes al polèmic edifici del nou ajuntament

L'Ajuntament de Castellfollit de la Roca ha organitzat una jornada de portes obertes aquest diumenge al matí perquè els veïns puguin visitar el nou edifici del consistori. És la fórmula que l'equip de govern (ERC) ha escollit en comptes de fer una inauguració oficial d'una obra polèmica, iniciada l'any 2007, que ha comportat un gran endeutament a les arques municipals pels litigis judicials que hi van haver per incomplir amb la normativa. Fins i tot es van plantejar reclamar indemnitzacions contra la constructora i l'arquitecte per no haver acabat correctament les obres. Finalment, s'ha optat per embargar les finances que havien dipositat tots dos durant el concurs, per valor de 18.000 euros, per tot el que no s'havia fet bé. "Com que les obres van acabar el desembre del 2016 i s'han pogut tancar les subvencions lligades a l'obra dins els terminis, no tirarem endavant cap més demanda per danys", ha explicat l'alcalde. Des de fa dues setmanes que l'edifici ja està en funcionament.

El trasllat al nou edifici, situat a la cèntrica plaça Sant Roc número 1, es va fer durant la Setmana Santa i des del 18 d'abril que el consistori atén als ciutadans a les noves dependències. El canvi d'ubicació ha tingut un cost que no arriba als 10.000 euros, comptant el material que s'ha hagut de comprar, com ara armaris, les connexions telefòniques i d'Internet i les despeses del trasllat. Durant deu anys, les dependències municipals estaven situades en un local que els havia cedit gratuïtament una entitat bancària.

L'alcalde, Miquel Reverter, ha assegurat que s'ha aprofitat tot el que s'ha pogut de l'antiga seu, que s'ha invertit "en el mínim" per poder treballar en condicions i que el que falta ja es farà més endavant. Així per exemple només han posat cortines a una de les plantes. "Quan vinguin més recursos els destinarem a altres coses més importants perquè aquí ja s'ha fet la gran inversió que ha generat el gran deute del poble" fruit dels litigis judicials que hi hagut. L'any 2016, el nivell d'endeutament del consistori era del 140%.

L'edifici consta de planta semisoterrània, planta baixa (on hi ha la sala de plens), planta primera (destinada a recepció, sala d'espera, alcaldia, despatxos, secretaria i sala de reunions) i segona (per al jutjat de pau, urbanisme i els grups polític) i una darrera planta sota-coberta on hi ha l'arxiu.

L'alcalde destaca que s'ha fet "molta feina" per arribar fins aquí i que estan satisfets d'haver pogut complir amb el compromís electoral d'acabar el polèmic edifici i posar-lo en funcionament.



L'embargament de les finances per compensar els danys



El juny passat, l'equip de govern va plantejar-se reclamar indemnitzacions en concepte de danys i perjudicis contra la constructora i l'arquitecte. Les obres de l'última fase s'havien certificat i pagat però no estaven acabades. El consistori va quantificar en 137.017 euros el que costaria enllestir els treballs i que l'edifici pogués entrar en servei. Del total, 30.000 euros els va aportar l'Ajuntament i la resta, la Diputació de Girona. Aquests treballs es van acabar el desembre del 2016.

L'equip de govern va decidir, però, embargar les dues finances que tant la constructora com l'arquitecte havien dipositat durant el concurs, per valor de 18.000 euros, i que quedaven retingudes fins a la finalització de l'obra. "Com que sí que hi ha hagut inconvenients, hem fet aquest pas administratiu; l'embargament està més que justificat per tot el que no es va fer bé", ha precisat. I afegeix que, si els treballs no haguessin acabat a temps i no s'haguessin pogut complir els terminis de l'ajut FEDER i el pla d'obres que havien rebut per fer el nou edifici llavors sí que haurien acudit a la vida judicial. "Si no ens trobem cap més ciri trencat, donarem el tema per tancat", ha afegit.



Les batalles judicials i el cost de l'obra



El nou edifici era un projecte de l'anterior equip de govern, CiU, amb Moisès Coromina al capdavant, que va tenir l'alcaldia durant 26 anys. Els treballs de construcció es van dividir en dues fases, van començar el 2007 i van estar pràcticament aturades des del 2013 per culpa d'uns litigis judicials per no cumplir amb la normativa. Entre els motius que van obrir un llarg procés judicial, hi havia el fet d'haver envaït 20,41 metres quadrats de la propietat d'un veï sense haver-los expropiat prèviament.

El març del 2014, la Diputació de Girona va aprovar avançar els 175.000 euros que l'Ajuntament havia de pagar com a indemnització a la propietat dels terrenys del nou edifici per evitar l'enderroc parcial de l'edifici en compliment d'una sentència ratificada pel TSJC. Aquest era l'acord a què van arribar. Però també es van haver de pagar uns 60.000 euros més en compliment d'una sentència per compensar tots els anys que els propietaris van estar sense escala d'accés a dos dels seus habitatges a tocar del nou ajuntament i que els impedia fer ús dels immobles. També va acceptar assumir la despesa de 40.000 euros més per reconstruir l'escala, si bé el consistori només va haver de fer front a un 10% del cost gràcies a una subvenció de la Diputació.

El projecte inicial tenia un cost d´1,2 milions d´euros però el preu que ha hagut de pagar el consistori ha estat molt més alt ja que cal afegir-hi els 450.000 euros dels litigis judicials, els 30.000 euros per a la finalització de les obres i les despeses de mobiliari i trasllat que no han arribat als 10.000 euros.

La celebració de la jornada de portes obertes s'ha fet coincidint amb la Fira dels Picapedrers d'aquest diumenge.