Detenen un home per atracar el mateix dia 2 gasolineres a Maçanet de la Selva i la Roca

Els Mossos d´Esquadra van detenir dimarts passat un home per haver atracat en dues gasolineres en un mateix dia a la Roca del Vallès (el Vallès Oriental) i a Maçanet de la Selva (la Selva). L´arrestat, de 50 anys, nacionalitat espanyola i veí de Mataró, amagava el rostre amb un casc de moto i feia servir una escopeta per amenaçar les seves víctimes. El lladre, que acumula diversos antecedents per fets similars, va passar dimecres passat a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Granollers, que va decretar el seu ingrés a presó.

Els Mossos van tenir coneixement, pels volts de la una del migdia del 3 de març, que un home que ocultava el rostre amb un casc de moto integral va assaltar una gasolinera de la Roca del Vallès. L´agressor va amenaçar el treballador amb una escopeta, va sostreure 472 euros de la caixa enregistradora i va fugir amb una motocicleta. Unes hores després, al voltant de les nou del vespre, van atracar una altra benzinera de Maçanet de la Selva i el modus operandi que es va utilitzar coincidia amb l´anterior atracament i la descripció de l´autor era la mateixa.

Els agents van poder identificar una persona que encaixava amb l´autor dels fets i, a més, al sospitós li constaven diversos antecedents per delictes molt similars.

Finalment, les investigacions van concloure que s´havia identificat el presumpte autor dels fets i el grup dedicat a robatoris violents de la unitat d´investigació de Granollers va iniciar la seva recerca.

Els policies van saber que l´home es movia intermitentment per tres domicilis –dos a Mataró i un a Argentona– amb la intenció de despistar la policia i evitar la seva localització. Finalment, dimarts passat, 25 d´abril, els agents van localitzar i detenir el presumpte agressor en un carrer de Mataró.

El detingut, que acumula diversos antecedents per fets similars, va passar a disposició judicial aquest dimecres, 26 d´abril, davant del jutjat de guàrdia de Granollers, que va decretar el seu ingrés a presó.