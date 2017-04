Girona registra la glaçada més tardana en el calendari dels últims 106 anys

La ciutat de Girona va viure ahir la glaçada més tardana dels últims 106 anys, assenyala el meteoròleg Gerard Taulé, del Diari de Girona. Des del 1911, cap de les estacions meteorològiques ubicades als afores de la capital havia registrat un glaçada un 28 d'abril. Ahir, a primer hora, el termòmetre es va desplomar fins als -1,9 graus centígrads de mínima a les Hortes de Santa Eugènia. Les mínimes a punts del centre de la ciutat de Girona van ser més altes que als afores, el termòmetre es va quedar en positius i, a la zona de la Sèquia, va ser de 1,8 graus positius. A l'aeroport Girona-Costa Brava es va produir una situació similar, amb temperatures mínimes de signe negatiu que es van moure entre els -0,6 i els -0,8 graus. En aquest punt, però, precisa Taulé, l'any 2001 ja es va produir una glaçada a finals d'abril.



A Banyoles les temperatures es van mantenir en registres positius tot el dia i la mínima es va situar en els 0,4 graus. Ara bé, es tracta, apunta el meteoròleg, de la mínima històrica registrada un 28 d'abril i que va provocar que la ciutat es llevés coberta per una petita capa de gebrada, que no va anar gens bé per a alguns correus. Uns quilòmetres més al sud, explica Estragués, el fred va perjudicar les vinyes de Sant Daniel i alguns horts de Sarrià de Ter. Les temperatures més baixes d'ahir van rondar els 10 graus negatius al Pirineu gironí. Sense anar més lluny, per exemple, a Ulldeter la mínima va arribar fins als 10,9 graus sota zero. En aquest context, l'agència Efe recollia ahir que segons l'Agència Espanyola de Meteorologia (Aemet), la Molina va registrar una de les deu temperatures més baixes del conjunt d'Espanya. L'estació d'esquí va registrar una mínima de 7,4 graus sota zero. Això no obstant, el punt de l'Estat espanyol on va recular més el termòmetre a tot just tres dies de començar el mes de maig va ser l'aeroport de Lleó. Allà el mercuri es va desplomar fins als 8,9 graus sota zero.



Més a prop, a Osona, Viladrau va assolir un altre rècord: segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el municipi va rebassar la mínima absoluta d'un mes d'abril i el termòmetre va caure fins als 2,3 graus negatius.