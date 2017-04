Un repte suïcida que atreu adolescents alerta les comunitats policial i sanitària

Un repte suïcida adreçat a adolescents, que requereix superar 50 proves, una cada dia, i acreditar-les amb fotografies o vídeos, ha posat en alerta les comunitats mèdica i educativa, a més dels cossos policials. Es tracta d'un joc creat a Rússia, anomenat la «balena blava», que s'articula a través de les xarxes socials i que ha provocat l'ingrés d'una noia de 15 anys a la unitat psiquiàtrica d'un hospital de Sabadell. Aquest seria l'únic cas detectat a Catalunya, però el Grup de Delictes Telemàtics de la Guàrdia Civil va informar que té coneixement de més casos a l'Estat.



La primera incidència coneguda d'aquest joc macabre la va avançar la Cadena SER dijous. L'emissora va relatar com la noia tot just s'hi havia iniciat aquest mes i que preveia completar les proves abans de l'estiu, amb una de definitiva: llençar-se a les vies del tren. Que ella mateixa en parlés al seu entorn –d'acord amb la mateixa informació– va permetre notificar el cas a la policia i que ella se sotmetés a un examen mèdic.



Els joves estableixen contacte amb els promotors de la «balena blava» a través de la xarxa social russa Vkontakte, tot i que la comunicació sol continuar per Facebook o WhatsApp.



Ahir, el Grup de Delictes Telemàtics de la Guàrdia Civil va descriure la «balena blava» com «una comunitat perillosa», on els joves han de realitzar proves temeràries com asseure's en un lloc molt elevat, deixant part del cos al buit; autolesionar-se amb talls en diferents parts del cos, fent-se inscripcions o dibuixant la balena que dona nom al joc –s'atribueix al fals mite segons els qual aquests animals se suïciden quan es fan grans–; tallant-se el llavi, mirant pel·lícules de terror durant hores o mantenint-se diversos dies sense dormir.



Segons la Guàrdia Civil, darrere d'aquesta «balena blava» hi ha experts en enginyeria social, capaços de manipular les seves víctimes amb informació aconseguida a través dels seus perfils a les xarxes socials. La unitat especialitzada adverteix que aquestes dades s'utilitzen per amenaçar els menors i impedir que es facin enrere.



Per evitar que un infant o un jove caigui en aquesta dinàmica, la Guàrdia Civil recomana vigilar els continguts virtuals que consumeixen i amb qui es comuniquen; parlar amb ells i interessar-se per la seva activitat a la xarxa; comprovar si s'han autolesionat, si tenen comportaments estranys o alteracions alimentàries relacionades amb la manca de son, ja que un requisit d'algunes proves és fer-les a les 4:20 de la matinada.