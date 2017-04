El Trueta treballa amb una aplicació per reduir el temps per tractar l'ictus

L'hospital Josep Trueta de Girona ha començat a treballar amb una nova aplicació per reduir el temps per tractar l'ictus, un interval que en el cas del centre sanitari l'any passat es va situar en els 40 minuts, dos menys que al 2015.



L'aplicació, anomenada MetrICS, cronometra els temps de totes les accions que es duen a terme en el tractament de l'infart cerebral, una malaltia temps-depenent, ja que el temps d'actuació és clau per al pronòstic del pacient. A partir d'aquesta eina, expliquen des de l'ICS, els professionals tindran un registre puntual de les variables comunes per analitzar-les i millorar-les.



L'aplicació, que van desenvolupar en una primera versió els neuròlegs de l'hospital de Can Ruti de Badalona i que també han ajudat a perfeccionar l'hospital de Bellvitge i la Vall d'Hebron, la poden usar els professionals mèdics, neuròlegs dels hospitals que donen assistència directa als pacients ingressats amb diagnòstic d'ictus per registrar en cada moment les actuacions que es vagin realitzant.



Els temps de les proves diagnòstiques o la medicació, per exemple, es pot actualitzar en el moment precís que es facin. A més, també permet que en tot moment els professionals puguin accedir a la relació de pacients ingressats a urgències amb diagnòstic d'ictus, modificar les dades i generar informes amb tota la informació recollida.



És compatible amb telèfons mòbils i tauletes tàctils amb sistema operatiu Android i IOS i, per tant, es pot utilitzar de forma itinerant dins l'hospital.



A Catalunya l'ictus provoca més de 13.000 ingressos hospitalaris l'any i se'n produeix un cada 40 segons. Al Trueta se'n van atendre 1.500 el 2016, dels quals 698 van ingressar a la Unitat d'Ictus. La resta marxen a casa o són derivats a hospitals comarcals.