El turisme rural espera una ocupació del 67% aquest pont

Els establiments gironins de turisme rural assoliran durant aquest pont de l'1 de Maig una ocupació del 67%, segons Toprural, el més important cercador d'aquest sector turístic. Girona és la tercera província catalana en ocupació per aquest pont, darrere Barcelona (70%) i Lleida (68%), però disposa també de moltes més places i, per tant, és la primera pel que fa a nombre de clients. Tarragona espera una ocupació del 63%. Pel que fa al global de Catalunya, el turisme rural aconsegueix el 68% d'ocupació. El nivell d'ocupació a la regió se situa 6 punts percentuals per sobre de la mitjana estatal (62%), i es col·loca en el setè lloc en el rànquing d'ocupació.



La informació, recaptada per Toprural a través dels calendaris de disponibilitat dels allotjaments rurals, conclou que Navarra lidera el rànquing d'ocupació en aquestes dates amb el 88%. Completen els cinc primers llocs del rànquing d'ocupació per a aquest pont de maig les següents comunitats autònomes: Euskadi, amb un 80%; Cantàbria, que aconsegueix el 79%; Aragó (73%) i Castella i Lleó, amb el 72%. En el sisè i setè lloc, es troben La Rioja i Catalunya, amb el 70% i el 68% d'ocupació, respectivament.





Mals resultats el març



D'altra banda, segons l'INE, les pernoctacions en establiments turístics no hotelers –apartaments, càmpings i rural– de les comarques de Girona van baixar el març quasi un 60% respecte del mateix mes de 2016. La raó del descens és que l'any passat la Setmamna Santa es va celebrar el mes de març, mentre que aquest any ha tingut lloc a l'abril. No obstant això, el descens no ha sigut molt acusat , ja que en el global de l'estat espanyol ha caigut només un 15,8%.