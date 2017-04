ERC denuncia maltractament de patrimoni a la muralla de Ripoll

Les obres que les darreres setmanes s'estan fent a la zona de l'antiga muralla que hi ha entre els carrers Pirineus i Trinitat de Ripoll no han agradat als regidors d'ERC a l'Ajuntament. La regidora i exalcaldessa Teresa Jordà va demanar a l'equip de govern que els presentin el permís de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat per algunes actuacions que ja s'han acabat.



Jordà va esmentar l'arrebossat que ha patit el pou d'aquell sector, així com les pedres que s'han desgranat de la muralla arran del moviment de terres que hi han efectuat les màquines «que s'hi mouen de manera maldestra», segons va afirmar en el darrer ple municipal. La regidora republicana va explicar que tenien fotografies que demostraven aquesta mala praxi.



El regidor responsable de l'àrea de Serveis al Territori, Joaquim Colomer, va explicar que havia tingut «dues reunions amb Territori» on haurien rebut autorització per consolidar part de la muralla. També va explicar que les obres estan aturades en espera del permís definitiu per acabar-les, i va reconèixer certa preocupació.