Mor als 81 anys l'empresari olotí Gaspar Espuña

L'empresari olotí Gaspar Espuña, fundador del Campus de Turisme, Hostaleria i Gastronomia de la UB, ha mort aquest dissabte a l'edat de 81 anys. Espuña va dedicar tota la seva trajectòria professional a la direcció i assessorament d'empreses dedicades al món del turisme. Nascut el 1935, era llicenciat en Filosofia per la Universitat de Roma i en Ciències Polítiques per la de Ginebra.

També era diplomat en Estudis Europeus i en Psicologia Industrial i Clínica a la Universitat de Barcelona (UB). Malgrat la seva formació acadèmica, Espuña va impulsar el 1969 el Centre d'Estudis Tècnics Turístics (CEET), que ha acabat donant pas a l'actual campus universitari adscrit a la UB, i per el que hi passen cada any prop de 2.000 alumnes.

Espuña va ser un dels experts més respectats dins el món del turisme i la hostaleria. El president de la Fundació CEET, Narcís Coll, el qualifica com un «visionari» perquè «va saber anticipar-se» als camins que seguiria la formació en el món turístic. «Va saber transformar aquella visió en un gran complex de formació turística, hotelera i gastronòmica, dinàmic i innovador, reconegut a nivell nacional i internacional, que avui és el CETT», ha afegit.

La rellevància d'Espuña dins el sector l'ha portat a ocupar diferents càrrecs, entre els quals, ser membre del comitè organitzador del Saló Internacional del Turisme de Catalunya (SITC), -actualment conegut com B-Travel- , o membre de l'entitat europea d'experts en turisme Groupe de Développement, amb seu a París.



Nombrosos reconeixements



La trajectòria professional d'Espuña l'ha portat a rebre diferents reconeixements. Entre ells destaca la Creu de Sant Jordi que la Generalitat de Catalunya li va entregar el 2005. També va rebre la Medalla d'Honor de l´Ajuntament de Barcelona (2006), la Medalla d'honor del Turisme de la Generalitat de Catalunya (2000) o la Medalla d'argent del Turisme del Ministeri de Turisme de França (1991).

L'últim guardó rebut ha estat el Premi del Consell Català de Formació Professional, a la trajectòria individual desenvolupada en el camp de la formació professional, reconeixement que la Generalitat de Catalunya li havia atorgat aquest mateix mes d'abril.