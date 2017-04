«Ens trobem amb nens que realment estan patint problemes de malnutrició»

La nova representant de la Fapac gironina, Eva Trias, escollida en una assemblea celebrada al març, també presideix l'Associació de Famílies de l'escola 9d4t

Quin paper ha de jugar la Fapac en la comunitat educativa gironina?



Jo sóc molt partidària de comunitat educativa, que vol dir mestres, pares, alumnes, sindicats, perquè fins ara semblava que anàvem molt per separat. A la Fapac hi he entrat per això. Una de les coses que tenia clares és que el model educatiu ha de canviar i si no ens hi posem els pares, no canviarà. Fa falta creure'ns que som importants en l'educació dels nostres fills i que podem funcionar bé si fem pinya. La idea és començar a fer xarxa, i estem veient que sobretot fa falta a Secundària.



Ensenyament obrirà 15 centres i 6 escoles-institut nous el curs vinent, però cap d'ells a Girona, on hi ha més barracons de tot Catalunya. És contradictori?



Ho trobem una mica fora de lloc, per la quantitat de barracons que tenim i per l'envelliment de les infraestructures. Sembla que Girona no estigui en el mapa. Som el territori que té més escoles en barracons i la provisionalitat s'ha convertit en una cosa totalment normal. Són moltes escoles i molts alumnes que hauran crescut en barracons. Un edifici d'obra, no saben el que és.



L'argument pressupostari els convenç?



No, no ens convenç. Realment creiem que els recursos no estan ben repartits.



Quina creuen que és la veritable causa perquè no s'inverteixi en suprimir mòduls?



Una manca de planificació absoluta. Cada vegada que hi ha un canvi de Govern, Ensenyament canvia i cada governant pensa d'una manera, no hi ha continuïtat. Educació hauria de ser una cosa més seriosa. És la base del país i dels seus futurs ciutadans.



Han reiterat que els mòduls no són «infraestructures dignes i adequades» per assolir la qualitat eductiva. El lloc fa la cosa?



El lloc no fa la cosa, però és un factor important. Jo considero més important el projecte educatiu de cada centre que les instal·lacions, però també són molt importants perquè els nens hi passen moltes hores, i han de complir uns mínims i una qualitat.



Avalen totes les peticions d'instituts nous, com les fetes a Girona, Banyoles o Sarrià, a més de l'institut-escola al 9d4t?



Avalem totalment aquestes propostes perquè si els pares ho defensen és perquè hi creuen, perquè es necessita.



La Fapac treballa amb ells?



Estem intentant unificar-nos una mica, perquè tenim una necessitat comuna. Ens hem començat a trobar, per exemple a Sarrià, on hi ha un projecte educatiu molt maco a nivell de poble i molt d'interès per part dels polítics del municipi. A Quart també ens trobem que hi ha interès.



En el cas del 9d4t, amb una moció parlamentària aprovada perquè convertir-lo en institut-escola, que el Govern no ho hagi previst els resulta frustrant?



Sap greu que la realitat dels polítics i la nostra no és la mateixa, però seguim lluitant i seguim pensant que hi ha possibilitats.



Què opina de la tendència a reaprofitar edificis? Com per exemple l'institut Ermessenda amb el Casal Bisbe Cartanyà o el que es farà el curs vinent a la Bisbal i Palafrugell, ubicant estudiants de Secundària en escoles de Primària.



Torno a anar-me'n a la planificació. Estem ocupant edificis i arreglant coses provisionals per falta de planificació. Està clar que hi ha hagut una natalitat alta i ara ens trobem a Secundària amb el pas que ja ens van trobar entre Infantil i Primària. En el fons, són pedaços, no és una solució.



Han discutit aquesta qüestió amb Ensenyament a Girona?



Se n'ha parlat diverses vegades, de tots aquests temes. Comptaven que pujaven unes generacions molt plenes, que començaven a haver-hi problemes d'on ubicaven nens i semblava que ho tenien molt pensat, però quan ha estat l'hora de la veritat hem vist que no. Ens feien callar una mica i llavors veus que realment no ho tenien pensat, que encara parlen de posar un barracó més o dos o de si a la llarga es posarà un barracó d'obra a no sé on.



Per què van afirmar que el discurs institucional del Departament de vetllar per l'alumnat amb necessitats educatives especials o de reduir l'abandonament escolar és incoherent?



A Girona no és tan real, no tenim prou recursos per a nens amb problemes, per als menjadors o la segregació escolar. No ho tenen contemplat.



El curs passat, la Fapac va fer campanya per exigir beques menjador pel 100% del cost, però les últimes dades oficials mostren que creixen les del 50%.



Sap molt greu veure que no miren més enllà, que vivim realitats diferents. A Girona hem parlat moltes vegades de les jornades intensives a Secundària, amb les que evitem menjador, una despesa per al Departament. Però per als alumnes no és beneficiós, ens trobem amb nens que realment estan patint problemes de malnutrició. Com que ara passen a Secundària amb 12 anys, encara són nens, encara estan en creixement.



Ensenyament afirma que els nous criteris són més justos i que les beques arriben a tothom que ho necessita...



La realitat no és aquesta.



El 4 i 5 de maig es farà l'avaluació a 6è de Primària. Mantenen el boicot a aquestes proves?



No trobem gaire lògic que s'obligui a fer aquestes proves. Sé de pares de centres que el curs passat s'hi van negar, però es van trobar la sorpresa que els les van fer un altre dia.