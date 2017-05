Encarreguen un nou estudi del ramal de la MAT a Riudarenes per rebatre Red Eléctrica

La Generalitat ha encarregat un nou estudi del ramal de la MAT a Riudarenes (Selva) per rebatre la resposta de Red Eléctrica a l'informe del Col·legi d'Enginyers. Aquell primer document plantejava fins a sis alternatives al traçat dels 400 kV, però la companyia les va rebutjar totes i cadascuna d'elles. Red Eléctrica no s'ha mogut del projecte inicial, i sosté que l'única opció viable és fer passar la línia aèria pel mig de les Guilleries. En total, el ramal té 17 quilòmetres i 41 torres. Ara, la Generalitat ha remès la resposta de la companyia al Col·legi d'Enginyers perquè l'analitzi a fons i comprovi –en un segon informe- si realment no hi ha més opció. Fonts d'Energia indiquen, a més, que el document que els ha tramès Red Eléctrica inclou informació sobre el ramal de la MAT que fins ara desconeixien, perquè quan els enginyers van fer el primer informe la companyia no els va enviar tot allò que li van sol·licitar.

Nou estudi sobre el ramal de la MAT de Riudarenes. I aquest, comptant els d'una i altra part, ja serà el tercer. L'informe, que s'encarregarà de redactar el Col·legi d'Enginyers, haurà d'analitzar amb detall si no hi ha cap altra alternativa als 17 quilòmetres aeris de 400 kV, com sosté Red Eléctrica.

Fa poques setmanes, la companyia va respondre el primer estudi dels enginyers, encarregat per la Generalitat el 2014 arran de la fèrria oposició que el ramal de la MAT va aixecar al territori. En aquell document, s'identificaven fins a sis alternatives a les 41 torres projectades enmig de les Guilleries.

Entre aquestes, hi havia des d'estendre noves línies de 400 ó 220 kV que sortissin de la subestació de la MAT a Bescanó (Gironès), aprofitant el corredor d'infraestructures, o reforçar la tensió de línies ja existents de 132 kV. D'entre totes elles, la Generalitat va escollir com a prioritària l'alternativa que passava per repotenciar a 220 kV la línia de 132 que discorre per Juià, Salt i La Roca del Vallès.

L'estiu de l'any passat la Generalitat va trametre aquest primer informe a Red Eléctrica, instant la companyia a avaluar les alternatives. En paral·lel, va anunciar-li que paralitzava la tramitació del ramal de la MAT.



Cap d'elles, viable

La resposta de Red Eléctrica, que va arribar a finals d'aquest hivern, va ser categòrica: cap de les sis alternatives és viable. La companyia no es va moure del projecte inicial, i va defensar que l'única solució possible era la que hi ha hagut des d'un primer moment: que la línia sigui aèria, es faci ja d'entrada a 400 kV i neixi a l'alçada de la torre 134 de l'estesa Sentmenat-Bescanó.

La companyia rebutjava aixecar una línia que tingui tensions inferiors als 400.000 volts i també desestimava que el ramal sortís de la subestació de Bescanó i passés pel corredor d'infraestructures format pel TAV i l'AP-7. Sobretot, atenent a la població que viu a la zona i a la proximitat de l'aeroport (cosa que en alguns punts faria gairebé impossible respectar les distàncies mínimes).



Nou encàrrec

Ara, després de rebre la resposta de Red Eléctrica, la Generalitat ha mogut fitxa. I ho ha fet encarregant un nou informe al Col·legi d'Enginyers per analitzar a fons la tesi de la companyia i, si cal, rebatre-la. Entre d'altres, Energia justifica la necessitat d'aquest nou estudi perquè, a la seva resposta, Red Eléctrica ha inclòs informació sobre el ramal de la qual no se'n disposava.

Quan els enginyers van fer el primer estudi, van demanar-li a la companyia que els trametés precisions al voltant del projecte (aspectes tècnics). Però Red Eléctrica no ho va fer. Ara, com que a la seva resposta sí que hi apareixen, això permetrà analitzar més a fons la necessitat d'aquest ramal dels 400 kV. De moment, no hi ha termini perquè el Col·legi d'Enginyers emeti l'informe i el passi a la Generalitat.

El ramal de la MAT a Riudarenes ha de permetre injectar energia al TAV (Adif ja ha construït la seva subestació) i també garantir el subministrament a la Costa Brava Sud. És l'única pota que queda del projecte dels 400 kV a la demarcació.