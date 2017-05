Fires i festes del Primer de Maig a Girona

Fires i festes de la Santa Creu a Figueres

La capital de l'Alt Empordà està de festa major. Avui es concentren diferents fires en molts espais de la ciutat: Fira del Dibuix i de la Pintura (plaça de Catalunya), Fira del Col·leccionisme (Rambla), Fira del Brocanter (C/Castelló), Fira d´Artesania (carrers Caamaño, Monturiol, Nou i plaça d'Ernest Vila), Fira Mercat (pujada del Castell), Fira de l´Alimentació (Rambla), Fira Foto Art (plaça de Catalunya), Ecofira Empordà (plaça del Gra). També se celebra el 3r Concurs Fotogràfic, diferents activitats esportives, un espectacle infantil (17 h a la plaça Josep Pla), el concert de Fires de la Coral Germanor Empordanesa ( 18 h a La Cate), i el Concert dels Aniversaris al Teatre Municipal El Jardí (19 h), en què se celebrarà el oncert commemoratiu dels 200 anys del naixement de Pep Ventura, els 100 anys del Teatre Municipal el Jardí i el 30è aniversari de la Jove Orquestra de Figueres

La capital de la Garrotxa celebra la seva gran fira de l´1 de Maig

Durant tota la jornada d´avui, el centre de la ciutat d´Olot acollirà diverses fires en la seva gran mostra de primavera. La fira de l´1 de Maig reunirà diferents iniciatives als principals espais urbans de la capital de la Garrotxa. Hi haurà presència de parades diverses, a més d´una gran oferta de restauració per a tots els visitants.

Fira al carrer a La Bisbal d'Empordà

Durant tot el dia, fira-mercat al carrer amb la fira de vehicles d´ocasió, mercat de marxants, botiga al carrer, espai d´art, mostra de Playmobil, artesania, espai de fireta i espai de jocs infantils.

Flors i Violes a Palafrugell

Durant tot el dia, a diversos espais com la plaça petita de Can Mario, la plaça Nova i altres indrets, activitats familiars, tastets, animacions i altres activitats, amb motiu de la festa per donar la benvinguda a la primavera. Hi haurà també actuacions musicals: a la 1 del migdia, concert d´Estupida Erikah, a les 9 del vespre, concert de Rock´n´Roll Brothers i a les 11 de la nit, concert de DJ Nasi.

Fira Empordà a Torroella de Montgrí

A partir de 2/4 d´11 del matí, al passeig de l´Església de Torroella de Montgrí, conferència i posteriorment demostració culinària sobre alimentació saludable i gastronomia amb la participació del psiconeuroimmunòleg Xevi Verdaguer acompanyat del cuiner Pep Nogué.



Fira Expohabitat a Calonge-Sant Antoni

Al llarg del dia, al recinte firal de Sant Antoni, celebració de la Fira Expohabitat amb la presència d´expositors de la construcció sostenible, l´arquitectura bioclimàtica, les energies renovables i les noves tecnologies.

Festa de la Pubilla a Campdevànol

A les 4 de la tarda, concentració a la plaça de la Mainada per iniciar la cercavila per a anar a buscar a les pubilles de les sardana; a les 5 de la tarda, a la plaça de la Dansa, proclamació de la pubilla 2017 i actuació dels infants i adults del curset de sardanes. Tot seguit, sardanes amb la Flama de Farners.

Festa major de La Canya

A 2/4 de 10 del matí, missa cantada en honor a Sant Josep Obrer; a 2/4 de 5 de la tarda, al camp de futbol vell, sardanes amb l´orquestra Selvatana; a partir de les 6 de la tarda, a la sala de la cooperativa, concert de festa major i seguidament ball de tarda amenitzat per l´oquestra Selvatana. En el decurs del ball s´elegirà a la pubilla i l´hereu.

Fira de la Ramona a Banyoles

De les 10 del matí a les 8 del vespre, a la zona de l´Estany, celebració de la fira de la Ramona amb creadors i artesans de diferents disciplines i camps de les arts i de la gastronomia.

Festival de la cervesa artesana a Camprodon

Al llarg del dia, davant del Pont Nou, celebració del Festival de Cervesa Artesana amb música en viu, degustacions de cervesa, «food trucks» i espai lúdic infantil.