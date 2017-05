Més de 20.300 denúncies en 10 anys per violència masclista a Girona

La violència de gènere és una xacra contra la qual la societat lluita des de fa anys. Els casos cada vegada surten més del cercle íntim i la dona denuncia els fets. Tot i això, la policia insisteix que cal seguir treballant per erradicar-la. Les dades que ofereix anualment el Ministeri de Sanitat i el Departament d'Interior de la Generalitat mostren que les denúncies han anat a la baixa, però cal destacar que en deu anys (de 2007 a 2016) tant els cossos policials com els jutjats han arribat a gestionar fins a 20.360 denúncies per violència de gènere a les comarques de Girona. Una dada que representa el 10% dels casos tractats a tot Catalunya, que des del 2007 fins a l'any passat ascendeixen a 148.676.

Aquestes dades totals de denúncies són les que fa públiques anualment el Consell General del Poder Judicial i, per tant, aquí s'hi engloben tant les que es presenten als jutjats, als Mossos o bé són fruit d'intervenció policial. Les més nombroses són sempre les que es porten davant de la policia i normalment ho fa la pròpia víctima, tot i que també cada vegada hi ha més gent de l'entorn o de la família que també denuncia la situació. L'any que les denúncies van ser més nombroses va ser el 2008, quan se'n van tramitar 2.257, i l'any que n'hi va haver menys va ser el 2014, amb 1.794.

Ordres i mesures a la baixa

Un altre aspecte rellevant són les ordres de protecció i mesures que es prenen des dels jutjats quan hi ha un delicte relacionat amb la violència masclista. Entre les que imposen els jutges de les comarques gironines cal destacar les de caire penal. Les dues mesures per les que opten més sovint són l'ordre d'allunyament i fins i tot la de prohibició de comunicació amb la possible víctima. També hi pot haver altres decisions que pren el jutge amb més freqüència per evitar que els maltractadors s'acostin a les víctimes i puguin reincidir en el maltractament, com és el cas de les ordres d'allunyament.

Pel que fa a les mesures de naturalesa civil cautelars, els jutges en casos de maltractaments també vetllen, com és lògic, pels menors que puguin tenir a càrrec les víctimes. Una de les mesures judicials que s'utilitzen per protegir els menors que es veuen immersos en aquests casos és garantir la prestació d'aliments.

En total, d'ordres de protecció i mesures, durant aquests deu anys a la demarcació de Girona se n'han iniciat 7.981, el que suposa el 13,4% de les totals de Catalunya, que entre 2007 i 2016 van sumar un total de 59.374. L'any amb més mesures d'aquesta tipologia va ser el 2008, amb 1.022. Però la tendència d'aquest tipus de decisions judicials, com es pot veure en el gràfic, ha anat a la baixa, passant de 1.022 l'any 2008 a 535 durant el 2016.

Pel que fa al nombre de víctimes mortals per violència de gènere, la xifra ha anat sortosament a la baixa, però en aquesta dècada (2007 a 2016) se n'han hagut de lamentar catorze a la demarcació. El període més negre a les comarques de Girona pel que fa a víctimes per violència masclista va ser l'any 2010, quan hi va haver quatre morts. Dues van produir-se a Salt: Farida Barhmouni, de 46 anys, va morir a mans del seu home, i al cap de pocs dies, Mònica González, de 32 anys, va ser degollada. El juliol, uns altres fets van sacsejar Girona, quan Olena Kaplina, de 37 anys i d'origen ucraïnès, va morir en caure al buit des d'un sisè pis i es va detenir l'ex-xicot perquè se sospita que la va llançar daltabaix. Els darrers dos anys la xifra s'ha col·locat en zero víctimes mortals per violència masclista.

Polseres per a maltractadors

600 arrestats cada any per maltractament

Segons les dades del febrer de 2017, a les comarques de Girona hi ha quatre homes que porten una polsera telemàtica i estan controlats permanentment per evitar que reincideixin. Aquest aparell s'imposa al maltractador a petició del jutge quan aquest veu que hi ha un alt risc que torni a delinquir.

El nombre de detinguts per violència de gènere des de l´any 2008 –les dades de 2017 no estan disponibles– fins al 2016 superen els 6.000, el que suposa més de 600 cada any de mitjana. Les dades del Departament d´Interior mostren que l´any amb més detencions per violència masclista també va ser el 2008, amb un total de 855 majors d´edat i sis menors detinguts. El que menys, en canvi, va ser el 2010, amb 519 majors d´edat i cap menor. Es tracta de persones que poden ser detingudes tant per maltractaments com per altres tipus de delictes, com ara agressions sexuals a la parella.