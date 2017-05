Protesta a l'Escala per la destrucció de la roca natural del front marítim

La plataforma l'Escala Acció Cívica va celebrar ahir a la Riba, a la platja de l'Escala, una concentració com a denúncia per la «destrossa» que estan suposant les obres de reforma del front marítim a la segona fase, de la Punta al Port d'en Perris. La destrucció de la roca del litoral a la zona de la Punta i les estructures de formigó al Port d'en Perris han indignat un sector de la població. A la Punta, els treballs estan suposant que es retiri la pedra natural.

«L'Escala grisa? No, gràcies» és la pancarta que la plataforma va exhibir una vegada més en una acció per mostrar el seu malestar davant la reforma que s'està portant a terme.

L'aparició de les retroexcavadores destruint la roca del litoral ha posat en alerta aquesta setmana molts veïns i també grups polítics. La concentració com a forma d'acció de protesta ha de servir per mostrar públicament que estan en desacord amb el projecte i la modificació de l'espai litoral natural per omplir-lo de formigó gris.

A l'acte, al qual van assistir una vintenta de persones, també hi havia representants d'ERC i CiU. Aquest últim partit ha denunciat públicament aquesta setmana que no està d'acord amb les obres i ha posat en dubte que estiguin en el projecte.

Un dels membres de la plataforma, Pau Albertí, va posar de manifest que no estan d'acord amb la manera d'actuar d'aquest govern. Segons va dir, s'ha volgut imposar un projecte que no agrada a molts. Els treballs suposen, per a la plataforma, una forta agressió a l'espai natural. Per això, van intentar durant mesos aturar els treballs per replantejar-los. També es queixen que l'Ajuntament no hagi preservat a la vista les restes de l'antiga estació de Salvament de Nàufrags que es va localitzar a la Punta.

Preserven la torre de guaita

El govern ha optat per preservar-les, però cobrir-les. En canvi, sí que deixarà a la vista part de la torre de guaita del segle XVII trobada al mateix espai.

Els membres de la plataforma no només es queixen de la reforma que s'executa, sinó també de la falta d'informació i que no escolten les queixes. «Al final estava clar que no farien res», va indicar Albertí.

Aquestes obres han estat polèmiques des dels seus inicis. El govern va voler seguir la proposta de l'arquitecte Carlos Ferrater, i se'ls critica que no es donés la possibilitat de valorar altres projectes.