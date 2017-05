La rua infantil porta els oficis als carrers de Figueres

La rua infantil de Figueres, que des de fa uns anys s'emmarca dins les Fires i Festes de la Santa Creu, no va decebre i un any més originals disfresses i artefactes van desfilar ahir pels carrers del centre. Bombers, inventors, astronautes i jardiners van ser alguns dels protagonistes en una rua en què la temàtica van ser els oficis.

Els músics de cobla van encapçalar la cercavila. Les notes, les trompetes i violencels, anaven seguits d'una carrossa presidida per Pep Ventura. Enguany, la ciutat celebra el bicentenari del naixement d'aquest compositor i músic, considerat autor de la sardana moderna. Per això, els organitzadors de la rua van voler sumar-se a la iniciativa de tenir-lo present en els actes de les festes. Ventura se situava al capdamunt d'una escala amb una tenora i davant un faristol. Partitures, notes i instruments decoraven la carrossa del Cor de Maria.

Les disfresses, originals, acolorides i divertides feien intuir l'espectacularitat de la rua. Darrere dels músics van desfilar els conductors de les Escolàpies, mossos i ciutadans vigilats fins i tot per un radar. Els seguien els bombers del CEIP Maria Àngels Anglada. La comparsa anava acompanyada d'un curiós i origial vehicle de bombers i un matalàs per salvar persones.

Els artefactes per acompanyar la representació dels oficis van ser presents a la rua, que no tenia tantes estructures de gran alçada com altres edicions. Però sí que es van poder veure dues grans galetes o una escala amb un pintor al capdamunt, estructures lleugeres portades pels participants.

Un coet de la NASA

L'escola La Salle va optar per vestir-se d'astronautes de la NASA i extraterrestres, i els acompanyava fins i tot un coet que s'enlairava. Aviadors, sanitaris del Sant Pau, inventors del Josep Pallach, els jardiners del Salvador Dalí completament equipats, pintors artístics de l'Amistat, flequers del Parc de les Aigües o constructors del Carme Guasch van fer un recorregut pel carrer Nou i la Rambla per acabar a plaça Catalunya. El final de l'acte va ser una sardana.

La rua se celebra des de fa divuit anys. Inicialment tenia lloc per Carnaval, però es va decidir traslladar a les Fires i Festes de la Santa Creu, i des de fa anys s'ha convertit en un dels actes destacats de la programació. L'artista Ettore Battaglia és l'autor del disseny de les disfresses que es creen principalment amb cartró i espuma. A més, coordina la desfilada que s'organitza conjuntament amb les AMPA de les escoles.