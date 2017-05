La Garrotxa és la comarca que més població ha enviat a l'exterior des del 2009

La Garrotxa és la comarca gironina que més població ha enviat a l'estranger des de l'inici de la crisi. Segons les dades de l'Idescat, a l'1 de gener del 2017, 1.287 persones de la Garrotxa havien fixat la seva residència fora de l'Estat, més del doble que el 2009, quan eren 481, és a dir, un 167,6% més.



El Gironès és la segona comarca on més es percep l'augment de població resident a l'estranger, ja que entre 2009 i 2017, l'increment ha estat de gairebé el 154%. Així, si a principis de 2009 eren 2.574, actualment són 6.534.



En el cas de la tercera comarca de la llista, el Baix Empordà, a principis d'any tenia un 145% més de població resident a fora, passant dels 1.825 del 2009 als 4.475.



Pel que fa a les comarques gironines on menys ha crescut el nombre d'habitants residents a l'exterior en aquest temps, són el Ripollès, amb un 82,8% més de ciutadans vivint fora que fa vuit anys (de 378 a 681), seguida de l'Alt Empordà, on l'increment és de gairebé el 91%. Pels 2.878 altempordanesos que havien marxat el 2009, ara n'hi ha 5.491.



En el global de les comarques gironines, a principis d'any hi havia 23.420 persones amb la residència fora de l'Estat, més del doble que al 2009, quan eren 10.265.



El nombre de ciutadans de Catalunya que resideixen habitualment a l'estranger és de 284.374 persones, xifra que representa un increment del 7,7% respecte a un any enrere, segons el Padró d'habitants residents a l'estranger.



El nombre d'inscrits ha augmentat a totes les comarques, però destaquen Osona (17,4%), el Vallès Oriental (14,6%), la Garrotxa (12,5%) i el Solsonès (12,3%). A la demarcació també registren increments significatius la Selva (11,45%), el Gironès (11,35%) o el Pla de l'Estany (11,09%).



La xifra de residents a l'exterior engloba totes les persones de nacionalitat espanyola (encara que no sigui l'única que tenen) i que es basa en el darrer municipi on han estat censades, per això molts són immigrants que tornen al seu país.



Per lloc de naixement, el 61,1% dels inscrits a les oficines consulars són nascuts a l'estranger, el 33,9% són nascuts a Catalunya i el 4,8%, a la resta de l'Estat. La població nascuda a Catalunya (96.379 persones) resideix sobretot a Europa, on es concentra el 61,2%, mentre que la nascuda a l'estranger (173.773 persones) resideix majoritàriament a Amèrica, on es concentra el 60,2% de les persones de nacionalitat espanyola nascudes a l'estranger.



En el rànquing de països amb més residents catalans, França se situa en primer lloc, amb 37.149 persones, de les quals el 40,9% van néixer a Catalunya. És el país més triat en la majoria de comarques, sobretot en territoris fronterers com l'Alt Empordà (46,4%) i la Cerdanya (45,5%).



Argentina, tot i que se situa en segon lloc (amb 29.032 residents), presenta una composició diferent per lloc de naixement, ja que el 79% són nascuts al mateix país. En tercer lloc hi ha Alemanya, amb 21.234 residents, dels quals un 42,9% són nascuts a Catalunya. I, finalment, els Estats Units se situen en quarta posició, amb 17.584 residents, dels quals el 38,4% van néixer a Catalunya.