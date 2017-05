L´avaluació de 6è de Primària, aquesta setmana tot i el rebuig de pares i docents

L´alumnat que aquest curs acaba l´educació Primària s´haurà de sotmetre, dijous i divendres, a les proves externes amb què el Departament d´Ensenyament avalua l´assoliment de les competències bàsiques. Però aquest tipus de proves, que també es realitzen a 3r curs de Primària i a 4t de Secundària, tenen el rebuig d´una part de la comunitat educativa perquè considera que els resultats s´utilitzen per promoure la segregació escolar.

Entre els opositors a les proves d´avaluació diagnòstica hi ha entitats com el Marc Unitari de la comunitat Educativa (MUCE), que representa sindicats docents i d´estudiants, a més d´associacions de mares i pares d´alumnes, l´Assemblea Groga, la Xarxa d´Escoles Insubmisses a la Lomce, la Federació d´associacions de pares d´alumnes de Catalunya (Fapac), Ustec·STEs, el Sindicat d´Educació de CCOO, la Federació de Treballadors d´Ensenyament d´UGT i la CGT, entre d´altres.



Una guia per a l´objecció

En relació amb les avaluacions externes programades pel curs 2016-2017, aquestes organitzacions han recollit el seu rebuig en una «Guia pràctica i raonada d´objecció de consciencia a la Lomce», que han titulat «Ni ases ni llops». A més, el col·lectiu dona suport a les famílies, estudiants, docents i centres educatius que es mobilitzen en contra d´aquestes proves. El seu posicionament el van fer públic al febrer, quan van reclamar al Departament d´Ensenyament i al Consell Superior d´Avaluació del Sistema Educatiu que adaptin les avaluacions al context i a les necessitats de cada centre, que confiïn en la capacitat dels docents per fer la seva feina i que s´acompanyin dels recursos humans i econòmics necessaris.

Per la seva banda, el Departament d´Ensenyament ja té a punt la prova de 6è de Primària per a aquesta setmana, que serà la mateixa per a tots els alumnes. En concret, s´avaluaran les competències lingüística en llengua catalana, castellana i estrangera –en anglès o francès– i, també, matemàtica. La Conselleria explica que l´objectiu dels exàmens és donar informació complementària a les escoles perquè puguin identificar el grau d´assoliment de les competències bàsiques de cada alumne i, si és necessari, millorar les seves actuacions. També remarquen que aquestes proves no influeixen ni en l´avaluació final dels escolars ni en la decisió que promocionin a l´ESO.