Una miniempresa creada al Bell-lloc competirà a Brussel·les

L´equip Sygnall, format per 5 alumnes de 4t d´ESO del col·legi Bell-lloc i dirigit per Joan Enric Taló, ha guanyat la Competició estatal de Minempreses que organitza la Fundació Jurnior Achievement i representaran l´Estat espanyol a la competició europea que es desenvoluparà properament a Brussel·les.



La victòria del grup integrat per Joaquim Gubert, Andie Franco, Àlex Soriano, Miquel Puig i Ignasi Gómez es va produir el 27 d´abril, a Barcelona. El seu projecte consisteix en una polsera que ajuda a localitzar persones que s´han perdut i que pateixen malalties degeneratives. En l´11a edició de la Competició de Miniempreses hi han participat 5.200 alumnes.





Una impecable presentació de @sygnall_ en castellà i anglès, amb passió, seguretat i empenta. Us felicito! pic.twitter.com/ShPqnLhtHM „ Enric Vidal (@enricvidalroda) April 27, 2017