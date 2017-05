Olot, ben ple pel Primer de Maig

La Fira de la Primavera d'Olot va culminar en el dia gran, el de la celebració de la Festa del Primer de Maig. La celebració va atraure una veritable gernació disposada a passejar, mirar i entretenir-se amb el que s'oferia a les places i carrers del centre d'Olot. El dia va començar amb un cel ben blau i sense núvols.



La previsió d'una bona jornada va fer que molta gent decidís passar el dia a Olot. El resultat del pensament va provocar cues de cotxes provinents dels túnels de Bracons a l'entrada de les Preses i un dèficit de places d'aparcament.



Un cop a peu, els carrers que van cap al centre estaven plens de gent. El centre neuràlgic estava a la plaça Rector Ferrer, des d'on la gent anava al Firal o a la plaça Major.



El Firal acollia el mercat de l'automòbil en una banda i el mig servia perquè els vianants hi caminessin.



Després de l'extensió de cotxes de tot tipus hi havia un tancat, on les Vespes antigues quedaven exposades al públic. Les motocicletes Vespa dels anys seixanta i setanta eren un atractiu per a uns vianants que en molts casos aprofitaven per explicar les seves experiències amb motocicletes d'aquest tipus.



Més amunt, al costat de la font del Mil·leni, va haver-hi un espectacle de ball enfocat al moviment saludable a càrrec del gimnàs Àrea. Es tracta d'un espectacle que cada any atrau molt de públic i dinamitza el Firal.



El Firal no tornarà a ser el que encara vàrem veure ahir. Ni la font del Mil·leni ni les lloses quadrades vermelles i blanques del Firal sobreviuran a la reforma que ha de començar aquest estiu.



Més enllà, a l'espai d'impàs amb el Firalet començaven les parades del mercat setmanal. Les flors brillants i ufanes de la primavera brillaven en les parades que també venien planter per a l'hort.



Les maduixes, els plàtans, els enciams i els bròquils s'estenien al llarg del Firalet, que feia l'olor fresca de les hortes a la primavera.



Els tendals de les parades seguien a la plaça Balmes, on oferien les tovalloles, els xandalls, els pantalons i tota classe de peces útils per a l'estiu que anunciava un cel blau per on començaven a passejar-se núvols blancs, cada vegada més espessos.



El mercat acabava una part de la fira. L'altra sorgia de la plaça Rector Ferrer en direcció al carrer Major i la plaça Major. El rectangle principal d'Olot va ser fet al segle XVI per centrar els carrers de la trama urbana. Encara conserva la pàtina del Renaixament i ahir la lluïa, perquè era la seu de la Fira d'Activitats Extraescolars.



Hi havia comèdia per a mainada, jocs de bitlles, de cares, de paraules... També, hi havia parades on les acadèmies tenien mestres que explicaven mètodes d'ensenyament d'idiomes, de matemàtiques, de reforç escolar o de dansa.



En una de les parades de la fira, l'Associació de Comerciants, Càritas i l'Escola Municipal d'Expressió tenien el taller de l'activitat Pintem la guardiola per Càritas. Es tracta de pintar tantes guardioles, perquè els comerços les tinguin exposades i els clients hi posin monedes. És una activitat que fan cada any i la recaptació és destinada als col·lectius desfavorits de la ciutat.



El matí va ser molt intens. El regidor de Promoció Municipal de l'Ajuntament d'Olot, Estanis Vayreda, va explicar que hi va haver marxants que van marxar perquè ja no els quedava res per vendre.



La tarda va començar amb quatre gotes, però al final el sol va aguantar i els carres van tornar a restar plens.



La gent voltava per les parades i entrava a veure les exposicions. Com cada any, hi havia la mostra de bonsai i suiseki a l'Hospici. En aquest lloc, van tenir lloc tallers i van servir un aperitiu. La gentada va poder gaudir d'un espectacle de zumba i hip hop a la font del Mil·lenni.



Cap al tard, al Casino d'Olot va haver-hi les acostumades desfilades de moda per a totes les edats.



Al capvespre, molts cotxes sortien dels aparcaments i els carrers quedaven més clars.