Queixes per diferències de mesos en l'assenyalament de judicis als contenciosos

Les dates d'assenyalament dels judicis als jutjats contenciosos administratius de Girona varien de manera significativa en funció de quin tribunal assumeix cada cas. Aquesta situació ha generat queixes al Col·legi d'Advocats de Girona, que ara estudia per quin motiu es produeixen unes diferències de mesos. Segons la reclamació que ha rebut el Col·legi, l'assenyalament –la data que es fixa per a un judici– dels procediments abreujats pot variar prop de mig any depenent del jutjat contenciós que porti el cas. D'aquesta manera, des que s'admet a tràmit una denúncia fins que se celebra la vista del cas, poden passar entre sis mesos o gairebé un any en funció de quin sigui el tribunal que està instruint la causa.



A Girona hi ha tres jutjats contenciosos. Segons la memòria del 2016 de l'Audiència, la durada estimada dels assumptes va oscil·lar l'any passat entre els set mesos i els 12 mesos. De mitjana, els procediments del jutjat contenciós administratiu número 1 de Girona van durar 7,1 mesos. En canvi, tant els assumptes del número 2 com els del número 3 van allargar-se pràcticament un any. De mitjana, tal com es recull a la memòria de l'Audiència de Girona, els procediments del jutjat contenciós número 2 van durar 11,7 mesos mentre que els del jutjat número 3 van durar 11,9 mesos.



Un dels membres de la junta de govern del Col·legi d'Advocats i especialitzat en dret administratiu, Eduard Torrent, explica que els procediments ordinaris dels jutjats contenciosos són «més ràpids» perquè el gruix de la tramitació es fa per escrit. Pel que fa als procediments abreujats, tenen una durada més extensa, sobretot si l'assenyalament dels judicis es fixa a gairebé un any vista. Per això, Torrent apunta que també s'ha de valorar quant tarden els jutjats contenciosos a treure les sentències. En aquest sentit, remarca que les sentències que dicten els contenciosos de Girona «estan ben motivades».





Expedients d'estrangeria



Torrent recorda que l'última vegada que el Col·legi d'Advocats va fer arribar una incidència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dels jutjats contenciosos de Girona va ser fa quatre anys. Llavors, s'havien detectat uns retards a causa d'un elevat nombre d'expedients relacionats amb les qüestions d'estrangeria. Com que Girona és una província limítrofa amb França, Torrent diu que els assumptes d'estrangeria –que són procediments abreujats– a vegades han suposat un col·lapse per als contenciosos. Mentrestant, el TSJC respon que l'assenyalament dels judicis es fa en funció del volum de feina de cada tribunal i del tipus de causa que s'instrueix.