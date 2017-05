Acaben els edificis esquelet aixecats durant la bombolla immobiliària a Olot

Les estructures esquelet que testimonien l'esclat de la bombolla immobiliària ja no alteraran el paisatge urbà olotí. Almenys al centre d'Olot, perquè els darrers edificis que resten seran acabats aquest any. El motiu és que hi ha més demanda que oferta de pisos al centre d'Olot. Una altra cosa és la perifèria, on la cosa va més lenta.

En el darrer ple, Josep Guix (regidor d'Espais Públics pel PDeCAT), va explicar que els dos blocs de pisos de l'estació d'autobusos estaran acabats a finals d'any. Segons Gelis, un altre esquelet de formigó situat al carrer Estorch i Siqués, prop de la plaça Balmés, també està en vies de convertir-se en un immoble acabat.

Gelis va dir: «D'aquí a poc temps, hi començaran les obres». El regidor d'Espais Públics va comentar: «Ens han demanat la llicència amb el compromís que acabarien».

El regidor ha comentat que durant els darrers anys algunes estructures visibles el 2008 s'han acabat i els pisos comercialitzat.

El responsable de l'empresa que comercialitza els pisos de l'immoble proper a l'estació d'autobusos, Lluís Aumatell ha explicat que l'activació d'obres per la finalització dels immobles és perquè al centre d'Olot s'ha acabat l'oferta de pisos nous.

En canvi, la demanda de pisos ha augmentat respecte a anys anteriors. També ha explicat que els preus de venda dels pisos ha pujat respecte als pitjors anys de la crisi. Això no obstant -segons ell- els preus són més baixos que durant el període de la bombolla immobiliària. Ha valorat que és un bon moment per comprar pisos al centre.

Pel que fa al testimoni de l'esclat de la bombolla immobiliària situat al barri de Sant Miquel, prop de la carretera de la Canya, Gelis va explicar que està dins d'un procediment concursal. Es tracta de la cerca de la cerca de solucions per liquidar deutes. Mentre no hi ha solució, els pisos depenen d'un administrador nomenat pel jutge.

Gelis va explicar que l'Ajuntament segueix la situació dels pisos esmentats, però pel fet d'estar sota la supervisió d'un administrador concursal no hi pot accedir.

Va explicar: «Sí que sabem que hi ha un cert embolic d'hipoteques».

Va apuntar: «Si la nostra intervenció com a Ajuntament, servís per trobar una solució, intervidriem». Va oposar: «Ara, no tenim aquesta capacitat».

Els aclariments de Josep Gelis sobre el futur de les estructures de l'època de la bombolla immobiliària inacabades van tenir l'origen en l'apartat de precs i preguntes del darrer ple.

Va ser quan el regidor d'OeC Xavier Garcia va demanar per la situació dels esquelets de formigó que resten en tant que -segons va dir- monuments de la bombolla immobiliària.