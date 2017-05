El Club de Salut del Patronat de Turisme admetrà empreses de teràpies alternatives

El Club de Salut i Bellesa, un dels clubs de màrqueting del Patronat de Turisme que tenen com a objectiu atraure tipus concrets de visitants, es vol potenciar a nivell internacional. Una de les primeres mesures que vol adoptar és incorporar empreses que treballin al voltant de les teràpies alternatives i les que es mouen en el sector de l'alimentació saludable. Fins ara, el Club de Salut i Benestar l'integren balnearis, spas i centres de benestar. Segons els seus responsables, amb la nova estratègia es pretén «actualitzar la realitat i els seus reptes».



Segons van explicar ahir, els responsables del Club de Salut i Bellesa són «conscients que el benestar és cada cop més necessari al món actual, en el qual la societat viu pressionada i sotmesa a estrès», i per aquest motiu han decidit ampliar-lo i potenciar-lo. El primer objectiu, i principal, van anunciar, és que aquest club de màrqueting, que depèn del Patronat de Turisme de la Costa Brava Girona, «obri les seves portes a més establiments que en puguin formar part».





Una oferta única al país



D'aquesta forma, sostenen, el Club podrà oferir al turisme que arriba a la Costa Brava una oferta de benestar «únic a tot el país i dels més ben posicionats a tot Europa».



Ramon Ramos, Director del Patronat de Turisme, té clar que no es tracta de competir directament amb altres destinacions especialitzades en aquest tipus de turisme. El que es marca com a prioritat és aportar al mercat internacional «la novetat d'un ventall immens de professionals del sector wellness treballant en una única direcció i posant a l'abast del client uns establiments i uns serveis de primer ordre».