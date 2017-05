Ensenyament augmenta les hores d'intèrpret de la llengua dels signes per al curs vinent

Sis mesos després que una estudiant sorda gironina denunciés davant la consellera d'Ensenyament la manca d'intèrprets de la llengua dels signes, el Govern ha augmentat la partida per contractar aquest servei als instituts i a l'etapa postobligatòria el curs vinent. Davant l'actual contracte de 534.534 euros que cobreix 26.412 hores d'intèrpret a tot Catalunya, el proper pujarà a 749.620 i permetrà oferir 37.000 hores.



Els Centres de Recursos per a Deficients Auditius (CREDA, 10 al país i només 1 a Girona) són els responsables d'assignar aquest servei, que només es dona a l'etapa postobligatòria i, com aclareix el Departament, «està condicionat a la realitat de cada alumne i a les característiques dels estudis». Pel que fa a l'obligatòria, a més del suport dels especialistes del CREDA, el Departament afirma que quan algun alumne necessita un suport intensiu específic el centre rep una dotació extraordinària de mestre d'audició i llenguatge. D'acord amb la mateixa informació facilitada per Ensenyament la setmana passada, 70 centres catalans disposen d'aquest recurs.



D'altra banda, la Conselleria també recorda que s'ofereix a les famílies la possibilitat d'escollir l'escolarització dels seus fills en la modalitat oral o bilingüe. A Salt, funciona l'escola pública La Maçana, específica per a alumnat amb deficiència auditiva.



L'experiència de la noia de 19 anys que a l'octubre es va queixar a la consellera Meritxell Ruiz, la saltenca Mar Nadal, no s'ajusta al marc descrit per Ensenyament. En una entrevista publicada per Diari de Girona, l'estudiant va considerar insuficient el reforç del CREDA, va assegurar que devia l'èxit escolar al suport de la família, va denunciar que fins que ha tingut intèrpret no s'ha assabentat del que passava a la classe i va reclamar escoles ordinàries bilingües, d'acord amb el principi d'educació inclusiva defensat pel Departament.



La setmana passada, el Govern va autoritzar Ensenyament a reforçar el servei d'interpretació en llengua de signes catalana a la postobligatòria, de manera que es passi de les 840 hores actuals a 1.000 el curs vinent. Alhora, ha aprovat una despesa addicional de 29.000 ? per aquest any. Finalment, la Conselleria va dir que treballa per millorar els procediments i els criteris per assignar intèrprets.



A l'octubre, a les comarques de Girona hi havia 281 alumnes amb deficiències auditives.