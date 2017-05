Nou «supercarregador» de Tesla a Caldes

«Seguirem expandint agressivament les nostres xarxes públiques de carregadors», avisa el fabricant d'automòbils elèctrics nord-americà Tesla, insígnia de la mobilitat verda implantada a Espanya de fa ben poc, amb un peu a Barcelona i l'altre a Madrid. La marca cofundada per l'empresari, inventor i inversor sud-africà Elon Musk (Pretòria, 1971), pare del sistema de pagament on-line Paypal, disposa de més de 5.000 «supercarregadors» repartits pels cinc continents; l'objectiu a curt-mitjà termini és sobrepassar els 10.000. De punts de recàrrega ultraràpida de motors elèctrics made in Tesla n'hi ha un a Girona des del juliol del 2015, al costat de l'hotel Ibis, a tocar de l'Hospital Josep Trueta. Va ser el primer que la firma nord-americana va posar en marxa a Espanya i en l'actualitat, segons fonts de la companyia, «és el més utilitzat d'Espanya» per la seva «localització estratègica», a prop de l'AP-7, en ple Corredor Mediterrani, la ruta més utilitzada per accedir al nord d'Europa (Tesla no precisa, però, les dades concretes de càrregues).

Aviat, la província tindrà un nou supercarregador de Tesla, confirmen les mateixes fonts: a Caldes de Malavella, en un altre punt estratègic molt pròxim a l'autopista del Mediterrani (el nom oficial de l'AP-7) i de l'autovia A-2 en construcció: el Catalunya PGA Resort, complex que acull un dels millors camps de golf d'Europa.



Deu punts de connexió

Tesla no avança dates, tot i que la infraestructura està pràcticament acabada, ni dona massa detalls de les característiques que tindrà el nou punt de càrrega; sí que n'explica alguna, però, el Club Tesla Espanya, una associació que aglutina amants cabalosos dels cotxes que s'assemblen a la planta de Fremont, a l'est de l'estat de Califòrnia. Segons aquesta associació, el nou supercarregador tindrà 10 punts de connexió; dels que hi ha ara operatius, el de Cúllar, a la província de Granada, és el que té més capacitat, amb vuit punts de recàrrega; això convertirà el «supercarregador» de Caldes en el més important de l'Estat temporalment, ja que perdrà aquest honor quan es posi en marxa el de Sant Cugat del Vallès, que segons Club Tesla Espanya disposarà de com a mínim 12 punts de connexió en un hotel proper a l'AP-7.



Preparant el terreny del Model 3

L'aposta de Tesla per reforçar la xarxa de punts de càrrega ultraràpida va lligada amb el llançament del Model 3, la versió més econòmica dels exclusius cotxes elèctrics que es fabriquen a Fremont. De fet, el Model 3 és el primer Tesla pensat per ser fabricat massivament; el preu de sortida serà de 35.000 dòlars (uns 32.000 euros). A l'espera que arribi al mercat el nou cotxe, Tesla només ven el Model S, que no baixa dels 80.000 euros, i el Model X, el SUV que supera els 100.000. Una de les rutes que estarà més ben assortida de «supercarregadors» Tesla és el Corredor Mediterrani. Des d'Andalusia i fins a Catalunya, passant pel Llevant espanyol, hi haurà aviat una desena de dispositius.