Pascal reivindica el PDeCAT com el partit de centre posterior al procés sobiranista

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va presentar ahir el Partit Demòcrata com el partit que pretén aglutinar l'espai ideològic del «centre-ampli» un cop culminat el referèndum i el procés sobiranista. En una conferència a Tribuna de Girona titulada «Quin país volem? Una mirada a la Catalunya del s. XXI», Pascal va defensar el llegat polític de Convergència com «un dels pilars del nostre projecte» i va qualificar de «repugnants» alguns episodis «que veuen la llum en els darrers temps», va dir sense fer referència explícita a la corrupció.

La conferència, davant nombrosos membres del partit i autoritats, va anar precedida per la presentació de Pascal per part del diputat al Congrés, Jordi Xuclà, qui va fer un elogi de la personalitat i capacitat política de la nova coordinadora general. El diputat també va aprofitar per incidir en una reflexió personal i apostar per «a mitjà termini», tenir definit el candidat a liderar el nou partit.

Pascal va enfocar la conferència partint dels grans reptes que afronta Catalunya on hi ha «una realitat complexa a cavall entre un món que arriba i un món que se'n va» i «a les portes de la consecució del dret a decidir», Catalunya «és un país que és protagonista de la globalització mundial». Malgrat «no tenir estructura d'estat, encara -va puntualitzar- no vivim aïllats, en tant que la societat catalana ha assumit per tarannà que el nostre món és el món».

Així, va destacar vuit reptes principals: la necessitat «de recosir i harmonitzar la fractura generacional», abordar la «implantació i revolució digital» i «generar riquesa» per «reduir les desigualtats» amb una societat més inclusiva. Alhora, va considerar «fonamental» crear i retenir talent i també «fer funcionar l'ascensor social» amb «pensions i salaris dignes» i «ocupació de qualitat», així com fer «més robusta» la classe mitjana que ha patit la crisi.

Alhora, va apostar per revertir la «piràmide poblacional» amb polítiques específiques i recuperar la confiança entre els ciutadans i polítics. Aquí va ser on Pascal va assegurar que «s'ha posat de moda per part d'alguns, els que encaren la nova política, que ens assenyalin a tots com a còmplices d'alguns episodis repugnants que veuen la llum en els darrers temps». Així, va dir, «des del PDeCAT no estem disposats a tolerar» unes «generalitzacions que són buides i malintencionades». «Som molt conscients -va afegir- com som de les nostres arrels convergents i «estem més convençuts que mai que aquest llegat polític que representem és un dels pilars del nostre projecte però vivim amb disgust i amb una certa recança tot allò que recentment hem anat coneixent i és pública, estem convençuts que el projecte que representem sap d'on ve, no en renega i sap on vol anar», va dir.

Finalment, l'últim gran repte és «la consecució d'un nou estat a través del dret a decidir» i enfocat el partit per a després del referèndum i de tot el procés on el PDeCAT «es vol ensenyar amb la màxima esplendor» i on «la política catalana es tornarà a reconfigurar a partir de propostes programàtiques i ideològiques». Per això, va dir que «no ens afirmem ni ens construïm en la negació de cap adversari polític; som un punt de trobada» i «un projecte de suma».

Segons Pascal, «estem disposats a lliurar la batalla de la confrontació política i electoral davant del populisme fàcil que prové tant de l'esquerra com de la dreta». Així, va dir que ja n'hi ha «prou dogmatisme, prou demagògia i prou reduccionisme i posicions maniquees». «El seu és un marc mental centrat en la queixa i el derrotisme del qual volen treure rèdit electoral sense aportar solucions» i «la nostra és una proposta d'igualtat d'oportunitats, de futur i de prosperitat», va prosseguir.

Així, va defensar que el PDeCAT representa «iniciativa i impuls» sense «queixes ni lamentacions» i vol ser un «punt de trobada» d'un projecte «que suma». Aquí va assegurar que al nou partit «volem captar el talent de la societat civil, volem fer una política que estigui a l'alçada i serveixi al millor de la societat catalana».

Després de recordar que el 13 de maig presentaran la conferència ideològica del partit i llavors «estarem a punt» per encarar reptes com les municipals del 2019 (al juny del 2018 ja tindran tots els caps de llista, va assegurar) Pascal va dir que la nova política ha d'estar als grans debats perquè «no hi ha res pitjor a la vida que pensar que tens raó, però que passi el temps i ningú no te la doni», va afegir. Finalment, va dir voler «sintonitzar amb aquesta nova societat, la que entén que la política ha d'oferir solucions i no crear problemes».