Dimiteix el cap de llista d´ERC a l´Ajuntament d´Olot

Pere Gómez (1964) fa poc ha anunciat que presentarà la dimissió en el ple del mes de maig. Gómez ha explicat que el motiu és deixar clar que en les municipals del 2019 ell no serà el candidat republicà. Considera que acostumar els ciutadans a la imatge del que serà el candidat del 2019 afavorirà el partit. Tot i això, ha avisat que el candidat del 2019 sortirà d´unes primàries.

La previsió és que després de la renuncia de Gómez s´incorpori a l´Ajuntament Manel Mitjà que anava amb el número 6 a les eleccions del 2011. Pel que fa al paper de portaveu la previsió és que l´agafi Anna Barnadas que anava de número 2 a la llista d´ERC el 2011.

Pere Gómez ha recordat que va entrar en política el 2007 de la mà de Pere Vigo. A les municipals dl 2010 va ser escollit regidor de l´Ajuntament d´Olot amb l´advocat, Jordi Coma. El 2010, Jordi Coma va dimitir per motius laborals i Pere Gómez va prendre el paper de portaveu. La sortida de Jordi Coma va fer entrar Clara Casanovas.

El 2011, Pere Gómez va encapçalar la candidatura d´ERC i van aconseguir 2 regidors: Ell i Clara Casanovas. El 2015 va tornar a ser el candidat república i van aconseguir 5 regidors, però lluny de les expectatives. Van entrar: ell, Anna Barnadas, Lluís Juncà, Anna Barnadas i Josep Quintana.

Ha explicat que si haguessin pogut entrar al govern municipal, no presentaria la dimissió. Gómez considera que l´actual equip de govern format per una majoria absoluta entre socialistes i convergents no els deixa gaire marge a l´hora d´entrar propostes.