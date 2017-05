Rescaten 60.000 capgrosos d´amfibis de la platja d´Espolla

Prop de 60.000 capgrossos d'amfibis es van rescatar de la platja d'Espolla un dia abans que s'assequés del tot, cosa que hauria implicat la seva mort. L'operació la van dur a terme quatre tècnics del Consorci de l'Estany, que van alliberar els capgrossos a les llacunes de Can Morgat, de Porqueres, i al riu Llémena. L'acció, que es va emmarcar en el projecte europeu LIFE Potamo Fauna, es va realitzar el 12 d'abril i quan a l'estanyol només hi havia 20 centímetres d'aigua.

La platja d'Espolla, a Fontcoberta, es va omplir el 13 de febrer, després de dos dies de pluges intenses i de tres anys i mig de mantenir-se sec. L'aigua hi va estar dos mesos, durant els quals s'hi van reproduir el gripau corredor, la granoteta de punts, la granota pintada, el gripau d'esperons (aquest és una espècie protegida) i el tòtil. Davant la seva mort imminent a causa de l'assecament habitual de la platja, els tècnics van organitzar un operatiu per salvar els capgrossos, ja que molts no havien tingut temps de completar la seva metamorfosi. L'objectiu és que ho facin en les seves noves ubicacions.

La majoria dels aproximadament 60.000 exemplars que van treure d'Espolla (entre un 80 i un 85%) eren de granoteta de punts, però també n'hi havia de gripau d'esperons (entre un 10 i un 15%). Els capgrossos rescatats es van deixar anar a les llacunes de Can Morgat, a prop de l'Estany de Banyoles, i a unes basses de nova creació a la vora de la desembocadura del Llémena.

La pervivència de triops és un tret característic d'aquest espai, on fa setmanes el grup ecologista Limnos va alertar que molts curiosos acudien a la platja d'Espolla amb la intenció d'endur-se aquests animals protegits. Durant el rescat de larves d'amfibis, els tècnics també van trobar triops, que van retornar a l'estanyol.

L'actuació tenia l'autorització del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i es va fer sota la supervisió dels agents rurals.