Els 15 menors més multireincidents de Girona acumulen 128 detencions

Els 15 menors multireincidents més actius de les comarques gironines acumulen fins a 128 detencions. La majoria d'aquests joves tenen 17 anys, més de la meitat tenen la nacionalitat i s'han especialitzat a cometre robatoris amb força a habitatges. El cap de la Regió Policial de Girona, el comissari Josep Milan, admet que estan preocupats per «l'elevada intensitat» amb què actuen, perquè incrementen les estadístiques de delinqüència. Per treure'ls de circulació, l'única opció que té la policia és fer-los un seguiment i portar-los reiteradament davant la justícia. A la demarcació, la delinqüència juvenil continua a l'alça. L'any passat les detencions de menors van augmentar un 9% i aquest 2017, només des del gener i fins al març, la policia ja ha arrestat 111 menors, un 14,47% més en comparació amb el mateix període de l'any passat.



Actuen de manera «frenètica», precisa el comissari, cometent un robatori rere l'altre i cada vegada són més joves. A les comarques gironines, els lladres multireincidents més actius es troben a la franja d'edat que va dels 17 als 22 anys. Si es posa la lupa damunt aquells que encara no han complert la majoria d'edat, les detencions que acumulen els menors més actius no deixen lloc per al dubte. De fet, tot i que els 15 menors multireincidents que encapçalen els fitxers policials arrosseguen 128 detencions, el comissari subratlla que si només s'agafen els set primers de la llista negra, acumulen –entre tots ells– fins a 87 dels 128 arrestos.



«Aquesta multireincidència ens preocupa, perquè fa que se'ns disparin els delictes contra el patrimoni i això incrementa la sensació d'inseguretat», posa de manifest el cap de la Regió Policial de Girona. Dins aquesta bossa de menors que delinqueixen dia sí dia també no hi ha un perfil marcat, però els Mossos d'Esquadra han identificat alguns trets que comparteixen. Per exemple, que més de la meitat (en concret nou) tenen la nacionalitat, malgrat que sis d'ells l'han aconseguida a posteriori perquè són nascuts a l'estranger. O que, en el cas dels que estan interns en centres d'acollida, aquesta mesura no els suposa cap impediment per continuar delinquint, ja que ho fan aprofitant les sortides o els permisos.



Robatoris a domicili



Aquests menors multireincidents s'han especialitzat, sobretot, per cometre un determinat il·lícit: els robatoris amb força a domicilis. Dins aquest «top ten» dels més prolífics, n'hi ha un que ja acumula fins a 28 detencions (totes per aquest delicte). El cap de la Regió Policial admet que, ara per ara, per treure'ls de circulació, l'única opció que té la policia és fer-los un seguiment de prop. Ara bé, Milan també remarca que «cada vegada ho tenen més difícil» per collar-los, perquè els multireincidents, siguin menors o no, «n'aprenen de cada delicte que cometen» i eviten deixar rastres (per exemple, empremtes dactilars o vigilant que no hi hagi cap càmera que els filmi).



Per això, davant aquesta situació, el comissari insta la justícia a moure fitxa i a endurir les penes. «Cal fer una reflexió sobre si el tipus de societat que volem és aquella que viu instal·lant alarmes i reixes a casa per impedir que li entrin; si la resposta és que no, aleshores cal canviar les lleis», apunta el cap de la Regió Policial de Girona.



En paral·lel, però, els menors multireincidents tenen una altra realitat al darrere: una delinqüència juvenil que a les comarques gironines no ha parat de créixer. L'any passat, els Mossos van detenir a la demarcació 386 menors, un 9% més en comparació del 2015. La majoria dels arrestos, fins a un 77%, eren per delictes contra el patrimoni (robatoris en habitatges, atracaments, furts...). A aquests els segueixen els delictes contra les persones (lesions, agressions, amenaces) i contra l'ordre públic. Com també passa amb els multireincidents, la majoria dels detinguts tenen a tocar la majoria d'edat (perquè tenen entre 16 i 17 anys).



Aquest 2017, de moment, el panorama no millora. Només durant el primer trimestre, els Mossos ja han detingut 111 menors; una xifra que en comparació amb el mateix període de l'any passat suposa un increment del 14,47%. El cap de la Regió Policial precisa que és especialment significatiu el mes de març, perquè d'un any per l'altre s'han arribat a doblar les detencions (passant de les 23 del 2016 a les 51 d'aquest 2017).





Treballar en diferents àmbits



A l'hora de combatre la delinqüència que es comet per part dels menors, els Mossos posen el focus en diversos àmbits. «Ens preocupen aquells que no estan escolaritzats, per això participem de manera activa en les taules de conflictivitat juvenil», explica el comissari Milan. «A més, no hem d'oblidar els joves que pertanyen a les segones i terceres generacions de nouvinguts, perquè possiblement no veuen el futur massa clar i es poden trobar abocats a situacions que es converteixin en un primer graó per acabar delinquint», conclou el cap de la Regió Policial.