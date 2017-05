Demanen prorrogar la presó a l'excandidat d'ERC-Puigcerdà per abusos sexuals a menors

L'Audiència de Girona ha celebrat aquest dijous una vista per demanar una pròrroga de la presó provisional a l'excandidat d'ERC de Puigcerdà Albert Saloni, que està acusat per abusos sexuals a menors. L'home va ser detingut el maig del 2015 per aquest cas i ara s'esgota el termini dels dos anys de reclusió temporal. Per això, la fiscalia i l'acusació particular han demanat que s'allargui dos anys més la presó provisional a l'acusat per risc de fuga.

De fet, la fiscalia ha remarcat que el processat s'enfronta a una pena que es pot elevar als 30 anys de reclusió. En canvi, la defensa ha sol·licitat que quedi en llibertat fins que es faci el judici del cas, que es preveu que se celebri els propers mesos, ja que ha al·legat que no hi ha risc de fuga perquè l'acusat compta amb un fort arrelament familiar.