Música de pel·lícula per finançar la recerca de l'Idibgi

Els pianistes Carles Lama i Sofia Cabruja seran els protagonistes del nou concert solidari a benefici de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi), que tindrà lloc a l'Auditori de Girona el diumenge 14 de maig, a les 7 de la tarda. El duet gironí, que estarà acompanyat a l'escenari per l'orquestra Terres de Marca sota la batuta de Daniel Mestre, interpretarà un recull de música de pel·lícules. Les entrades costen 25 euros i es poden comprar al web de l'Auditori. El concert compta amb el suport de l'Ajuntament de Salt i de l'Ajuntament de Girona.

Els pianistes Carles Lama i Sofia Cabruja han destacat la importància de la col·laboració entre el món científic i els diferents àmbits de la societat. El duet d'artistes han creat una plataforma anomenada "Concerts 4 Good" que té l'objectiu de donar suport a diverses causes socials i donar-les visibilitat a través de la música. "La música de cinema és la gran música clàssica del segle XX, que tothom reconeix i emociona", han detallat avui els artistes.

La regidora de Cultura de Salt, Eva Rigau, ha demanat la participació del públic en aquest tipus d'actes i ha desitjat que aquestes iniciatives "tinguin un llarg recorregut, perquè la investigació d'avui és la medicina de demà". De fet, tots els implicats han declarat la seva voluntat d'institucionalitzar aquest concert i poder fer-lo anualment.

Aquest concert s'emmarca dins la campanya iniciada per l'Idibgi, el centre que agrupa més de 250 investigadors de l'hospital Trueta, el Santa Caterina, l'atenció primària de l'ICS, l'ICO o la Universitat de Girona, amb l'objectiu d'incentivar la recaptació de fons privats per impulsar la recerca a les comarques gironines i donar-li visibilitat.

Entre les accions impulsades per l'entitat també cal destacar la campanya "Empresaris per a la Recerca", que potencia la col·laboració entre el món empresarial i el científic, relació que és bàsica per trobar solucions als problemes de salut que afecten la societat. Entre les empreses que ja formen part dels Amics de l'Idibgi cal destacar Friselva, Roberlo, Ferrallats Armangué, König, Concentrol o la Fundació Castell de Peralada, entre d'altres.