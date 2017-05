Els partits registraran més de 300 esmenes gironines als pressupostos de l´Estat

Els diputats per la demarcació de Girona preveuen presentar més de 300 esmenes als pressupostos generals de l'Estat pel 2017 que ahir van iniciar el tràmit parlamentari per a la seva aprovació. Els quatre partits amb representació directa gironina sumaran en total unes 320 esmenes (la resta de partits sense representació com C's o PP també en poden presentar), la majoria de les quals centrades en el dèficit en infraestructures i en els projectes històrics a les comarques gironines.



El Congrés va començar ahir el debat a les esmenes a la totalitat dels pressupostos i acabarà avui amb la votació per saber si passen els comptes del PP. A partir d'aquí, els partits podran registrar les respectives esmenes i el termini acabarà el 5 de maig. Amb tot, els diputats gironins ja tenen enllestides (o ho faran breu) les esmenes que preveuen presentar als comptes generals de l'Estat.



ERC va anunciar divendres de la setmana passada que tenien a punt un centenar d'esmenes gironines. Un paquet de 208 milions per al territori entre les quals la majoria fan referència a les infraestructures viàries, com l'N-II i el tram Tordera-Maçanet o el desdoblament per l'Alt Empordà on els pressupostos no preveuen inversió. També han inclòs millores al tren com l'eliminació del pas a nivell de Figueres o l'augment de freqüència dels combois de la línia Portbou-Barcelona.



Per la seva part, des del PDeCAT presentaran unes 150 esmenes després d'un procés d'anàlisi del que consideren que hauria de ser la inversió més justa per a la demarcació tenint en compte, explicava el diputat Jordi Xuclà, que en quatre anys la ràtio d'inversió executada anual a la demarcació és del 65%, és a dir, que «de cada 4 anys un se l'estalvien». Entre les prioritats hi ha també l'N-II amb propostes d'inversions en trams no contemplats com el Tordera-Maçanet o els de l'Alt Empordà. També per a l'N-260, o el tram Besalú-Cabanelles (del projecte fins a Besalú) que amb uns 10 milions afirmen que es podria començar. Hi afegeixen les variants d'Olot, del Ripollès o la de Ribes de Freses que té el projecte «perfectament redactat». Les inversions en costes (com la segona fase del passeig Marítim de Platja d'Aro), més inversions als camins de ronda o 250.000 euros més per a la Casa Dalí (per arribar als 500.000 promesos) són d'altres esmenes.



Pel que fa al PSC, la previsió després de recollir propostes des dels diferents municipis és d'una quarantena d'esmenes. Igual que ERC o el PDeCAT, també destaquen les de l'N-II amb els trams no contemplats als comptes o l'N-260. D'igual manera, demanen incloure una partida específica per a la recuperació total del Parc Central de Girona, la rotonda de l'N-260 o la C-17 a Ripoll així com la remodelació dels claustres d'Olot, el passeig i el pont sobre el Ridaura a Platja d'Aro o també completar la partida per a la rehabilitació de la casa natal de Dalí.



Finalment, des d'En Comú Podem preveuen presentar una trentena d'esmenes als pressupostos generals. Entre els grans temes inclouran el rescat de l'AP-7, els trams no contemplats de l'N-II, inversions a l'estació d'Hostalric o l'estació de Camallera, la connexió a l'aeroport i les obres del TAV, entre altres esmenes.