Ryanair aposta pels vols xàrter a través d'una nova filial a Polònia

Maniobra de calat de la línia aèria Ryanair: la companyia número u en nombre de passatgers transportats a Europa (el 2016 va assolir els 117 milions i desbancava així el grup alemany Lufthansa de la primera posició) aposta pels vols xàrter, és a dir, pels trajectes no regulars que, al llarg dels últims anys i de la mà de l'eclosió del low cost amb els irlandesos, precisament, com els grans abanderats, han anat a la baixa. Les estadístiques oficials ho confirmen: sí l'any 2001 el 50% dels viatgers que arribaven a Espanya ho feien amb un paquet turístic, al llarg dels tres primers mesos de 2017 aquests turistes només van representar el 28% del total (3,56 milions de gairebé 13).

Ryanair Sun, una filial autònoma de Ryanair, començarà a operar com a «nova línia xàrter» a Polònia l'estiu de 2018, amb una flota de cinc Boeing 737-800 de nova generació establerta a Varsòvia. I, Girona, amb un aeroport eminentment turístic («el turisme sempre ha estat fonamental per a nosaltres», admetia el director de l'aeròdrom de Vilobí d'Onyar, Lluís Sala, en una entrevista a Diari de Girona publicada l'1 d'abril passat), entra en el plans de Ryanair Sun? Fonts de la línia aèria eviten avançar aconteixements i es remeten a anunciar novetats «quan arribin».

Això no obstant, el responsable de Vendes i Màrqueting per a Espanya i Portugal de Ryanair, José Espartero, avançava en la presentació de la temporada d'hivern 2017, fa aproximadament un mes i mig, que «el producte turístic» que ofereix la província encaixa molt bé en «l'emergent» mercat polonès. Fins a l'octubre Vilobí estarà connectat a les ciutats de Cracòvia, Poznan i Breslàvia. D'aquestes tres ciutats del país de l'est d'Europa, però, només Cracòvia mantindrà vols a l'aeroport gironí els mesos d'hivern.

Selecció de personal

En qualsevol cas el projecte de Ryanair Sun ha començat a gestar-se amb l'objectiu d'oferir vols xàrter «al menor cost possible» i amb la voluntat de «transformar el mercat xàrter a Polònia». Amb la idea de començar a operar d'aquí a poc més d'un any per poder transportar els turistes polonesos a les «destinacions de vacances favorites», Ryanair Sun ja ha iniciat el procés de selecció de personal: la nova marca se centra ara en la recerca de càrrecs directius (cap de seguretat, cap d'operacions terrestres, enginyer en cap, etcètera) i de pilots.

En paral·lel a la posada en marxa dels vols xàrter, Ryanair també està immersa en un procés de transformació digital, que té en el projecte IT/Labs com a punta de llança. Es tracta d'un laboratori tecnològic que neix amb l'ambició de «transformar l'experiència digital» dels clients a partir d'un «full de ruta» que ha de permetre a la línia aèria esdevenir «pionera» i «líder» en l'àmbit digital.



Captació de talent

En aquest context, IT/Labs es troba també en fase de captació detalent: «estem buscant els millors» per «unir-se el nostre creixent equip de desenvolupament»; «volem innovadors digitals motivats per les tecnologies emergents i apassionats per anar cap a la transformació digital», apunta la companyia.



«Big Data»

En aquest projecte, el Big Data hi tindrà un protagonisme clar: «Som la línia número u d'Europa i generem un quantitat terrible de dades», de manera que, assenyalen els responsables de Ryanair, «necessitem desenvolupar mètodes nous i innovadors per convertir aquesta riquesa de dades en una experiència de client de classe superior».



Experiència d'usuari

Els responsables d'IT/Labs de Ryanair «malden» per «una millor comprensió dels desitjos i de les necessitats» dels més de 100 milions de clients de la companyia, per oferir-los «productes innovadors» que facin «més fàcil, més simple i més personal l'experiència de viatjar». Analistes de dades i de sistemes de negocis, programadors i d'altres professionals amb marcat perfil tecnològic són benvinguts, doncs, al laboratori d'una firma acostumada a produir disrupció allà on va.